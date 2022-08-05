　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南暑假活動接連不斷　 交通局加強交通監控與疏導

▲因疫情趨緩並進入暑假期間，台南已開始出現觀光人潮，交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整壅塞路段號誌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因疫情趨緩並進入暑假期間，台南已開始出現觀光人潮，交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整壅塞路段號誌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因疫情趨緩並進入暑假期間，台南已開始出現觀光人潮，且為刺激經濟，多項活動於台南府城地區舉辦，台南市長黃偉哲籲請市民朋友出遊仍請遵守防疫措施，並請先做好行程規劃，為因應交通狀況，已責成交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整壅塞路段號誌。

本周末，台南市政府訂8月7日於永華市政中心西側廣場舉行「2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」，屆時將管制南島路及東西南榕大道，並於活動期間視現場人潮彈性管制建平路路段(南往北方向)，來往民眾請依現場交通指揮人員指引通行，並減速慢行。若欲前往活動之民眾，可在「台南火車站」站位搭乘0左、0右、6路、10路、14路、19路；或於香格里拉」站位搭乘70路、77路。本次活動亦提供接駁車，往返於火車站及會場，歡迎大家多多利用。

另「2021年第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽」也將於8/6、8/7在臺南亞太國際棒球訓練中心進行季軍賽及冠亞軍戰，預估會有大批球迷前往觀賽。交通局局長王銘德呼籲，直至週日(8/7)為賽事期間，歡迎球迷利用大眾運輸到場觀賽。外縣市球迷可在高鐵台南站搭台鐵沙崙線至台南火車站轉搭18路公車，或至永康火車站轉搭20路公車，且中華隊比賽場次和總冠軍賽場次，將視情況機動增開班次疏運，散場公車也會服務至22時15分發末班車，建議大家多多使用。

交通局長王銘德表示，交通局會在大台南智慧交通中心同時監看本市其他重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，並適時透過台南市即時交通資訊網(https://tntcc.tainan.gov.tw/TainanTraffic/)、路側資訊可變標誌(CMS)、以及警廣等管道發佈路況導引資訊，以降低主要道路之交通衝擊，紓解壅塞車流。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
快訊／美出動7軍機飛台海！　6架加油機支援
共軍4飛彈穿台！「美中日台反應」一次看
和碩副董與裴洛西午宴「大陸廠遭停工」？　公司緊急回應
快訊／外交部網站遭攻擊！　每分鐘1億7千萬多次
共軍飛彈穿台　為何不用愛國者攔截？專家曝3圖解答
LIVE／平潭居民狂洩軍演畫面官方下令封口　美曝雷根號最新動
快訊／國防部：共軍圍台軍演今再跨越海峽中線！　空軍廣播警告
屏東小琉球被劃「軍演區」世界成名　漁民憂：怎麼生活
快訊／日外相「東協會議」發言途中　中俄外長當眾離席！
獨／陸軍演告知「禁洩漏國安機密」簡訊曝光！　台商收到了
田馥甄12年前歌曲「隔一片海互不打擾」　陸平台下架：直接封殺
快訊／國1五楊高架火燒車！　燒到剩骨架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

議員提案修房屋稅影響4666戶　基市府：涉及加稅且恐不符程序

台南暑假活動接連不斷　 交通局加強交通監控與疏導

台南市首推桌遊式災害兵棋推演　提升韌性社區自主防救災能力

見習居家醫療遇病患急送醫　醫護實習生親歷偏鄉醫療困境

溪頭米堤飯店總經理李麗裕辭世　家屬舉辦追思音樂會傳揚公益精神

一半台灣人怕國安危機　台中警局長議會答「現在就是自求多福」

高雄環保局官網遭駭「掛滿五星旗」！網頁緊急下架　環保局回應了

台南新市區農會　攜手華山七夕助愛老寶貝

雲嘉南分署勞動力發展學院　獲全球人力資源發展獎

救災灌輸水源不中斷　南消強化水源供需訓練

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

議員提案修房屋稅影響4666戶　基市府：涉及加稅且恐不符程序

台南暑假活動接連不斷　 交通局加強交通監控與疏導

台南市首推桌遊式災害兵棋推演　提升韌性社區自主防救災能力

見習居家醫療遇病患急送醫　醫護實習生親歷偏鄉醫療困境

溪頭米堤飯店總經理李麗裕辭世　家屬舉辦追思音樂會傳揚公益精神

一半台灣人怕國安危機　台中警局長議會答「現在就是自求多福」

高雄環保局官網遭駭「掛滿五星旗」！網頁緊急下架　環保局回應了

台南新市區農會　攜手華山七夕助愛老寶貝

雲嘉南分署勞動力發展學院　獲全球人力資源發展獎

救災灌輸水源不中斷　南消強化水源供需訓練

白白一片「Google 首頁」要改版了？測試版新增10大資訊圖卡

發動天變！「雷神」費城登板球場雷聲大作　竟不是特效

管罄tag倪安東「給我人生帶來混亂」 下秒反轉告白：填補彼此缺乏

苗栗英才夜市驚現第三隻手　他趁攤商忙架傘偷錢盒畫面曝

共軍鎖台軍演Day2！美派7軍機強化台海行動　6架加油機支援

海灌6瓶啤酒騎車上路撞死人「酒測值破表」　史瓦帝尼男大生判5年

桃園男大生盜室友帳號考試　害他期末只拿8分氣炸！無聊下場曝

雙「英」聯手！英業達、英特爾宣布合作　全方位佈局5G、資料中心

從松山到英熊全披綠色戰袍　呂蔡瑜倫期待對決學長胡瓏貿

視訊美眾議員　柯建銘曝會議內容：武器採購、FTA入列

地方熱門新聞

高雄環保局官網遭駭　掛滿五星旗

台灣人怕國安危機　警局長：自求多福

入主信義區！史上最大社宅招租

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

雲嘉南分署勞動力發展學院

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

南消強化水源供需訓練

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

歡迎裴洛西抵台！雲林小籠包攤商買一送一贈出200份

USMG車牌出沒　視同無牌可罰萬元

大陸暫停進口農產品　雲林縣公佈受影響廠商45家

溪頭米堤飯店總經理李麗裕家屬舉辦追思音樂會

台南市首推桌遊式災害兵棋推演

更多熱門

相關新聞

日大叔狂寄信求台南月老　怕看不懂附「中文翻譯」

日大叔狂寄信求台南月老　怕看不懂附「中文翻譯」

位於台南的祀典武廟是拜月老求姻緣必訪的廟宇，而昨天是七夕，一早就湧入許多參拜月老爺爺的信眾，特別的是月老供桌上出現一封寫著日文、註記「加急件」的信，廟方表示，這封信是一名50歲日籍男子田中從日本寄來的，並且很貼心的附上「中文翻譯」，好讓月老看得清楚。

台南市首推桌遊式災害兵棋推演

台南市首推桌遊式災害兵棋推演

嗆「要放火」沒人理　洗腎男命喪火場

嗆「要放火」沒人理　洗腎男命喪火場

台南月老紅到海外！

台南月老紅到海外！

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

台南新市區農會七夕助愛老寶貝

關鍵字：

台南暑假 交通局交通監控疏導

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

曹興誠怒轟軍演！捐1億美元助國防　嗆「以為台灣人都貪財怕死」

2寶媽塞奶「請尪幫忙吸」　急診醫掀衣一看不忍

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面