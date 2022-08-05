台南暑假活動接連不斷　 交通局加強交通監控與疏導

▲因疫情趨緩並進入暑假期間，台南已開始出現觀光人潮，交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整壅塞路段號誌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因疫情趨緩並進入暑假期間，台南已開始出現觀光人潮，且為刺激經濟，多項活動於台南府城地區舉辦，台南市長黃偉哲籲請市民朋友出遊仍請遵守防疫措施，並請先做好行程規劃，為因應交通狀況，已責成交通局、警察局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布交通訊息及調整壅塞路段號誌。

本周末，台南市政府訂8月7日於永華市政中心西側廣場舉行「2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」，屆時將管制南島路及東西南榕大道，並於活動期間視現場人潮彈性管制建平路路段(南往北方向)，來往民眾請依現場交通指揮人員指引通行，並減速慢行。若欲前往活動之民眾，可在「台南火車站」站位搭乘0左、0右、6路、10路、14路、19路；或於香格里拉」站位搭乘70路、77路。本次活動亦提供接駁車，往返於火車站及會場，歡迎大家多多利用。

另「2021年第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽」也將於8/6、8/7在臺南亞太國際棒球訓練中心進行季軍賽及冠亞軍戰，預估會有大批球迷前往觀賽。交通局局長王銘德呼籲，直至週日(8/7)為賽事期間，歡迎球迷利用大眾運輸到場觀賽。外縣市球迷可在高鐵台南站搭台鐵沙崙線至台南火車站轉搭18路公車，或至永康火車站轉搭20路公車，且中華隊比賽場次和總冠軍賽場次，將視情況機動增開班次疏運，散場公車也會服務至22時15分發末班車，建議大家多多使用。

交通局長王銘德表示，交通局會在大台南智慧交通中心同時監看本市其他重要路段交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，並適時透過台南市即時交通資訊網(https://tntcc.tainan.gov.tw/TainanTraffic/)、路側資訊可變標誌(CMS)、以及警廣等管道發佈路況導引資訊，以降低主要道路之交通衝擊，紓解壅塞車流。