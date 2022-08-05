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青少年暑假易被誘惑犯罪　屏東警強化青春專案宣導作為

▲屏東警分局在屏東市大洲活動中心舉辦社區治安座談會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局在屏東市大洲活動中心舉辦社區治安座談會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為營造青少年暑期安全環境，屏東警分局日前在屏東市大洲活動中心舉辦社區治安座談會，進行多元犯罪預防及婦幼安全宣導，以強化青少年自我保護意識。

▲屏東警分局在屏東市大洲活動中心舉辦社區治安座談會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局在屏東市大洲活動中心舉辦社區治安座談會 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

偵查隊見先以偵辦案件的經驗提醒參加民眾，漫漫長假，青少年在外活動頻繁，容易涉足不良場所，或是發生暴力、吸毒、危險駕車等偏差行為，甚至容易成為犯罪被害人，希望家長多留心家中學子假期間的動向，適時予以關懷。

而近年來詐騙集團猖獗，詐騙手法也一再翻新，經常利用新型態科技社交軟體及輕鬆高報酬噱頭，誘惑青少年加入擔任詐騙集團的「車手」，進而成為不法份子的代罪羔羊，不僅限於曾經有偏差行為的孩子，一般少年也有可能掉入陷阱，所以針對少年涉入詐騙事件的防範，有向少年加強宣導的必要。

另分局家防官也特別宣導兒少性剝削防制，隨著網路科技時代來臨，利用社群軟體或交友軟體引誘、媒介兒少拍攝色情影片散佈於網際網路供他人閱覽之方式，已成為近年來性剝削犯罪型態的普遍手法，提醒青少年們不自拍、不傳送、不持有兒少隱私照片，提高人身安全意識，避免被害事件發生。

分局長黃國源表示，暑假期間，應鼓勵青少年積極參與暑期各項體能、休閒及知識學習活動，更全面性地保護青少年，共同營造青少年安全、健康、活力的成長環境，才能讓歡樂假期不留白。

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