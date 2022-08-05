竹市+509　簡訊「申請確診者補助金」假的！衛生局呼籲別上當



▲新竹市今日新增509例本土確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（5）日新增509例確診個案，今（111）年以來累積88,302例，居家照護者為3,757人，居家隔離為1,123人。

市府表示，近日流傳不明簡訊「線上申請確診者補助金」，內容盜用衛生福利部標誌，並假冒疾病管制署名義，誘導民眾於簡訊中網址輸入個資等，此簡訊非官方寄送，請民眾切勿點擊或填寫資料，避免權益受損。

衛生局提醒，衛生福利部「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償」係指居家隔離或檢疫者，經衛生主管機關認定於隔離/檢疫期間未違反相關規定，且未支領薪資或其他性質相同之補助者，可於隔離或檢疫期滿之次日起，申領防疫補償每日1,000元，確診者（居家照護）不得請領。

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衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防COVID-19感染最有效的策略，民眾應積極配合各項防疫措施，於必要場合確實配戴口罩、減少出入人潮密集場所。

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