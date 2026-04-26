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把握好天氣！　下波「全台溼答答」

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，下波鋒面預計周三報到，全台各地會轉為陰陣雨或雷雨天氣；鋒面周三過後，周四仍有華南水氣影響容易下雨。

今陽光露臉

廖于霆指出，隨著鋒面東移及華南水氣減弱，不穩定的天氣型態總算告一段落，今天受到高氣壓偏乾空氣影響，西半部及北部可以見到陽光，只有東部水氣仍多，花蓮、台東偶有陣雨；白天各地氣溫回升，西半部及北部高溫可來到27-32度，東半部則在25-28度。

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▼周三起變天。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

周三起全台變天

廖于霆說，周一到周二台灣附近轉偏東風到東南風，各地白天高溫都持續上升，到了星期二，北部西半部高溫都在30度以上，略有悶熱感，東半部則在27-29度，相對舒適；這兩天天氣相對穩定，各地都是多雲時晴，僅在山區午後有局部短暫雷陣雨。

廖于霆提醒，下波鋒面預計周三報到，這波鋒面強度可能較前兩天的弱，不過全台各地仍會轉為陰陣雨或雷雨天氣，氣溫也會略為下降，北部高溫降至27-28度，中南部及東半部仍在30度左右，體感明顯轉涼。

廖于霆指出，鋒面周三過後，周四仍有華南水氣影響容易下雨；要到周五各地才會轉晴，氣溫也會跟著回升上去。

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