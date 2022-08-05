MIS-C+5！5歲男童染疫一個月後發病　「低血壓、休克」加護搶救中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布新增98例中重症個案，當中又確認5名兒童多系統發炎症候群（MIS-C），值得注意的是，其中1名5歲男童在染疫一個月後出現發燒、皮疹等症狀，送醫後研判疑似MIS-C，後續因為低血壓、休克轉入加護病房，使用免疫球蛋白和升壓劑治療，目前仍在加護病房，病況較穩定；目前國內兒童MIS-C已經累積84例。

中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增21,869例COVID-19確定病例，分別為21,577例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增54例死亡。此外，今日也新增通報98例中重症，當中51例中症，47例重症。

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重症通報方面，較特殊為新增5例兒童重症，都是兒童多系統發炎症候群（MIS-C），當中有1人收治加護病房。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是一名5歲男童，7/4確診，7/30陸續有發燒、皮疹等症狀，8/2到急診，發現有血壓偏低，發炎指數升高，疑似MIS-C住院，隔日8/3因為低血壓、休克轉入加護病房，使用免疫球蛋白和升壓劑治療，目前仍在加護病房，病況較穩定。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）

至於其他個案，分別是一名1歲女童，7/2確診，7/29陸續有發燒等疑似症狀，8/2到急診檢查結膜炎、草莓舌，診斷MIS-C住院給藥，目前仍在一般病房；接著是一名3歲女童，有過敏性鼻炎，6/19確診，7/30出現發燒等疑似症狀，8/1到急診，檢查有冠狀動脈擴大，診斷MIS-C住院，目前仍在一般病房。

還有一名7歲女童，5/28接種一劑BNT，6/8確診，7/13陸續有發燒、頸部淋巴結腫，7/15到急診，疑似MIS-C住院，住院後檢查有冠狀動脈擴大，給予免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉已經於7/20出院；最後是一名9歲女童，5/23確診新冠，7/29起陸續有發燒、腹瀉、腹痛等症狀，8/2就醫疑似腸胃炎脫水住院，住院後症狀持續且出現紅疹，懷疑MIS-C，目前仍住一般病房治療中。

指揮中心統計，目前國內12歲以下的兒童重症，累計有151例，有25例死亡；分別為MIS-C84例、腦炎26例、肺炎20例、哮吼症8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大