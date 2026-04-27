訂位5人！客入座不爽「為何只有5個位子？」　店員太衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名餐飲從業人員透露，近期有客人訂位5位，結果到現場時，不僅多了2個小朋友，更不滿地質問「為什麼只有5個人的位子？」奧客行徑讓大票網友傻眼，洗版撻伐「誰知道你們幾個小孩啊」、「家長就該讓小孩坐，自己站著才對」。

訂5位多出2小孩！客怒嗆「這怎麼坐？」

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網友在Threads的「餐飲業奇葩事」提到，一組客人當初明明預訂5位，入座時抱怨桌子太小，7個人根本坐不下，更不爽地質問店員，「為什麼只有5個人的位子？」「為什麼沒留我們2個小朋友的位子？」

面對客人的連環砲火，原PO忍不住在心裡暗酸，「尊貴的客人，因為你訂5位，我不會通靈，所以桌子才會是5人位唷！」

網友噴爆：家長自己不把小孩當人

貼文曝光後，網友們紛紛狠酸家長才是問題源頭，「真可憐，家長不把小孩當人，訂位時都沒講，現場才冒出兩小孩，自己的問題還能發怒，奧客啦」、「小朋友可能不算人吧」、「沒訂位就請小孩坐在父母脖子上吧」、「小朋友可能是隔壁老王的」。

併桌、換位出奇招！餐飲業淪「高EQ訓練場」

除了原PO的遭遇，不少同業表示，「這題我會，訂4位來7位，我說只能拆兩桌坐，他竟然直接跑去問別桌客人換桌，他們要併桌」、「之前看過有店員直接說，還有兩位要蹲著嗎」、「餐飲跟超商真的是訓練高EQ的地方」、「今天也才遇到。他們訂4位，我先前也有打過去問會不會改人數，說不會改，後面帶他們入座後才說，他們人數變6位。我直接傻眼，報到時你也不先說，忙得要死在這裡搞我」。

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