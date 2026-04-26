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砸4千元做頭髮「設計師問1句」顧客秒炸鍋！釣一票苦主：超不尊重

▲▼ 髮型師,理髮店,燙髮,剪頭髮。（圖／翻攝自pexels）

▲設計師沒問就拍照。（示意圖／翻攝自pexels）

記者施怡妏／綜合報導

不少美髮師會在社群平台上展示作品，不過一名網友抱怨，設計師多次未事先告知就拍照、錄影並上傳，某次素顏前往時還被問「怎麼沒化妝？」讓她傻眼直呼「讓你拍不是義務欸？你有給我錢嗎？」貼文一出，許多人超有感，「真的，害我現在都不敢素顏去剪頭髮。」

設計師未先詢問就拍攝　還問「怎麼沒化妝？」

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女網友在Dcard發文，先前到髮廊做頭髮時，設計師沒有先詢問就直接拍照、錄影。由於店家離住處近，加上不想再換地方，因此仍固定找同一名設計師整理頭髮；不過，某次素顏前往，卻被對方問「你怎麼沒化妝？」

她不滿表示，「之前讓你拍不是義務欸？你有給我錢嗎？原來現在花幾千塊用頭髮，還要兼差當無薪模特，真的很有事。」

文章掀共鳴

留言區也有許多人分享類似遭遇，「之前去當髮模跟我收原價就算了，後來還直接把影片丟給我，打：分享謝謝。分享你妹」、「客人是花錢去讓你服務的，並沒有義務要讓你拍照甚至被要求化妝穿著，況且耽誤客人時間」、「像我這種不打扮不化妝的女生，我都不敢去髮廊剪頭髮，感覺他們會帶一個看不起你的眼神看你，但明明就是自己花錢的」、「我之前也被莫名奇妙被拍before跟after，因為我自然捲很嚴重還被說是世紀大魔王，好好笑我花了四千多塊欸？有誰會想被說世紀大魔王，也沒有問過我可不可以發，後來直接都不去了」。

但也有網友分享天使設計師，「我的設計師都說拍背影可以嗎，我就說好，我不介意背影，而且我都素顏去沒在管」、「好多鬼故事，幸好我遇到的設計師是正常人」、「還好我設計師不會這樣，也很少拍照」、「之前去做頭髮，做完設計師都會先問能不能拍照，並且都只拍攝背面或強調髮型的角度」。

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