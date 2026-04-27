iPhone突冒煙！他「關鍵1動作」被讚爆：慢一步恐瞬間爆炸

▲網友發現手機冒煙，立刻將手機放水中浸泡，防止後續爆炸燃燒。（翻攝Threads@ya.kani）

圖文／鏡週刊

行動電源起火事件頻傳，若出現冒煙甚至起火情況，第一時間的處置方式就是將裝置丟進水中，可將災害降到最低。就有一名網友分享，日前手機突然冒煙，他靈機一動將手機泡進水中成功阻止燃燒，「標準消防處置」也掀起網路熱議。

臉書粉專「消防神主牌」近日發文分享實際案例，指出一名網友在烤肉時，發現iPhone手機出現冒煙跡象，當下想起先前在社群看過消防員宣導「冒煙要泡水」，於是當機立斷，立刻將手機泡入水中，成功避免後續燃燒。

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粉專表示，看到過去的宣導發揮作用，讓民眾在關鍵時刻能做出正確判斷，感到相當感動。

粉專也解釋，手機一旦冒煙，代表電池可能已進入「熱失控」狀態。當電池內部溫度持續上升，化學反應會加速並產生更多熱能，下一步就可能引發爆炸或燃燒，而且從冒煙到爆炸的間隔時間非常短，僅靠空氣冷卻速度太慢，無法有效阻止。

粉專指出，將冒煙的手機丟入水中，讓水直接接觸發熱電池，可迅速帶走熱能，打斷持續升溫的循環，達到快速降溫效果。後續建議將整桶水移至室外，以防泡水後仍可能反覆發生熱失控，同時避免有毒氣體逸散，將風險降到最低。

粉專也提醒，手機泡水後大多會損壞，但資料仍有機會救回；若未及時處理導致爆炸，則可能造成燒傷甚至更嚴重後果，呼籲民眾記住正確防災方式，在危急時刻做出正確選擇。



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