一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

▲東森宣布啟動「百萬植樹森林計畫」。圖為2022年4月東森集團總裁於新店文山農場植樹。(資料照／記者徐文彬攝)

生活中心／台北報導

東森集團總裁 王令麟 宣布啟動「百萬植樹森林計畫」，將以10年時間在台灣分年．分批種下100萬棵樹，讓每一位會員都擁有一棵樹！「我們希望讓每一位會員都有一棵樹，讓永續不只是口號，而是每個人都能參與的行動。」邀請會員共同參與，以企業力量結合政府合作與永續行動，推動成一個社會運動！可持續的長期植樹計畫，為台灣土地復育、種下永續的未來。

▲東森全球營運總部「恩典大樓」預計今年 12 月落成，戶外廣場並種植 12 棵百年羅漢松，象徵東森邁向永續發展新階段。(圖／東森集團提供)

東森表示，集團斥資逾150億元打造的「東森全球營運總部－媒體園區．恩典大樓（Grace Tower）」預計將於今年12月落成。恩典大樓不僅是東森邁向新階段的重要里程碑，也象徵企業對未來發展、社會責任與永續價值的新目標。百萬植樹森林計畫即以此為起點，將企業成長與土地關懷緊密連結，從建築新地標出發，延伸為面向全台的長期公益社會運動。

▲新北市長侯友宜（後排右四）與東森集團副總裁廖尚文（後排右三）一同參加「新北山海造林計畫」啟動活動，現場與孩子們一同植樹。（資料照／記者李毓康攝）

東森指出，百萬植樹計畫也是呼應政府近來積極推動植樹、造林、護林與生態復育的重要方向。賴清德總統今年3月出席植樹活動時表示，面對都市熱島效應挑戰，政府將推動「都市林」計畫，並透過中央與地方合作逐步落實。環境部也正規劃十年都市林增種方案，鼓勵企業認養，並朝樹木資訊化、數位化管理方向推進。東森希望以企業實際投入，響應國家永續政策，讓植樹行動從理念走向落地執行。

東森表示，百萬植樹計畫首波行動將於今年展開，並依各地場域條件分區推動植樹，與各縣市政府保持合作開放態度。未來也將透過官網公開相關資訊，歡迎各縣市政府與東森聯繫，共同盤點合適場域，擴大公私協力效益。

▲2022 年東森集團號召員工與民眾攜手淨灘，以實際行動守護海岸環境，落實企業永續與社會責任。（資料照／記者徐文彬攝）

東森表示，集團近年持續投入植樹、淨灘等環境公益行動，已陸續於台北市陽明山、新北市烏來文山農場及新北市貢寮龍門公園等地推動植樹，並辦理大型淨灘活動，號召近千位民眾與員工參與。同時，東森長期推動「原住民兒童早餐計畫」已逾 20 年，持續關懷偏鄉學童，累積穩定規模與社會影響力，成為企業公益深化並形成社會運動的重要基礎。百萬植樹森林計畫並非從零開始，而是建立在既有公益基礎之上，進一步擴大規模、深化影響力，讓企業永續承諾從單次行動延伸為面向全台的長期工程。

▲▼偏鄉孩童親膩喚為「東森爸爸」的東森慈善基金會董事長王令麟，多次遠赴原民部落親自為孩子們做愛的早餐。(資料照／記者徐文彬攝)

東森強調，這項計畫不是一次性的公益活動，也不只是單純捐贈樹苗，而是涵蓋植樹、合作場域及後續養護管理的長期工程。集團將由企業出資推動，分年分批穩健執行，並希望帶領會員一起種樹，讓企業公益不只是單向投入，而是成為全民可共同參與的永續行動。「從20年的早餐計畫，到未來10年的百萬植樹，我們希望把企業公益，變成一場可以被參與、被累積的社會運動。」

▲東森長期推動公益行動，持續關懷偏鄉與原鄉孩子成長，陪伴學童在教育、運動與生活中穩定前行。圖為2025年11月東森爸爸王令麟送愛到台中萬豐國小，與學童一起打棒球。(資料照／記者徐文彬攝)

東森指出，未來除評估以VIP會員名義植樹外，也將進一步規劃不同層級會員參與認養、互動及成果追蹤等機制，提升會員參與感與情感連結。因應政府推動都市林、企業認養及樹木數位管理方向，東森也將評估導入更完整的資訊化管理機制，朝成果公開、長期追蹤與永續照護方向規劃，讓每一棵樹都能被看見、被記錄、被妥善管理。

面對永續轉型趨勢，東森認為企業角色不只是回應潮流，更應主動承擔責任。百萬植樹森林計畫不僅是東森對環境的投入，也是對台灣未來的承諾。從恩典大樓出發，東森希望以10年時間持續種下100萬棵樹，讓更多土地長出綠意，也讓企業的社會責任在每一片植樹中真正落地。