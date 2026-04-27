　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

▲▼王令麟新店文山農場植樹,王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森宣布啟動「百萬植樹森林計畫」。圖為2022年4月東森集團總裁於新店文山農場植樹。(資料照／記者徐文彬攝)

生活中心／台北報導

東森集團總裁 王令麟 宣布啟動「百萬植樹森林計畫」，將以10年時間在台灣分年．分批種下100萬棵樹，讓每一位會員都擁有一棵樹！「我們希望讓每一位會員都有一棵樹，讓永續不只是口號，而是每個人都能參與的行動。」邀請會員共同參與，以企業力量結合政府合作與永續行動，推動成一個社會運動！可持續的長期植樹計畫，為台灣土地復育、種下永續的未來。

▲▼東森全球營運總部「恩典大樓」預計今年 12 月落成，戶外廣場並種植 12 棵百年羅漢松，象徵東森邁向永續發展新階段。（圖／東森集團提供）

▲東森全球營運總部「恩典大樓」預計今年 12 月落成，戶外廣場並種植 12 棵百年羅漢松，象徵東森邁向永續發展新階段。(圖／東森集團提供)

東森表示，集團斥資逾150億元打造的「東森全球營運總部－媒體園區．恩典大樓（Grace Tower）」預計將於今年12月落成。恩典大樓不僅是東森邁向新階段的重要里程碑，也象徵企業對未來發展、社會責任與永續價值的新目標。百萬植樹森林計畫即以此為起點，將企業成長與土地關懷緊密連結，從建築新地標出發，延伸為面向全台的長期公益社會運動。

▲▼新北市長侯友宜與東森集團副總裁廖尚文一同參加111年植樹節-新北山海造林計畫啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜（後排右四）與東森集團副總裁廖尚文（後排右三）一同參加「新北山海造林計畫」啟動活動，現場與孩子們一同植樹。（資料照／記者李毓康攝）

東森指出，百萬植樹計畫也是呼應政府近來積極推動植樹、造林、護林與生態復育的重要方向。賴清德總統今年3月出席植樹活動時表示，面對都市熱島效應挑戰，政府將推動「都市林」計畫，並透過中央與地方合作逐步落實。環境部也正規劃十年都市林增種方案，鼓勵企業認養，並朝樹木資訊化、數位化管理方向推進。東森希望以企業實際投入，響應國家永續政策，讓植樹行動從理念走向落地執行。

東森表示，百萬植樹計畫首波行動將於今年展開，並依各地場域條件分區推動植樹，與各縣市政府保持合作開放態度。未來也將透過官網公開相關資訊，歡迎各縣市政府與東森聯繫，共同盤點合適場域，擴大公私協力效益。

▲▼東森集團攜手淨灘守護海岸. 王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲2022 年東森集團號召員工與民眾攜手淨灘，以實際行動守護海岸環境，落實企業永續與社會責任。（資料照／記者徐文彬攝）

東森表示，集團近年持續投入植樹、淨灘等環境公益行動，已陸續於台北市陽明山、新北市烏來文山農場及新北市貢寮龍門公園等地推動植樹，並辦理大型淨灘活動，號召近千位民眾與員工參與。同時，東森長期推動「原住民兒童早餐計畫」已逾 20 年，持續關懷偏鄉學童，累積穩定規模與社會影響力，成為企業公益深化並形成社會運動的重要基礎。百萬植樹森林計畫並非從零開始，而是建立在既有公益基礎之上，進一步擴大規模、深化影響力，讓企業永續承諾從單次行動延伸為面向全台的長期工程。

▲▼偏鄉孩童親膩喚為「東森爸爸」的東森慈善基金會董事長王令麟，多次遠赴原民部落親自為孩子們做愛的早餐。(資料照／記者徐文彬攝)

東森強調，這項計畫不是一次性的公益活動，也不只是單純捐贈樹苗，而是涵蓋植樹、合作場域及後續養護管理的長期工程。集團將由企業出資推動，分年分批穩健執行，並希望帶領會員一起種樹，讓企業公益不只是單向投入，而是成為全民可共同參與的永續行動。「從20年的早餐計畫，到未來10年的百萬植樹，我們希望把企業公益，變成一場可以被參與、被累積的社會運動。」

▲▼ 東森慈善基金會送愛到台中萬豐國小,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森長期推動公益行動，持續關懷偏鄉與原鄉孩子成長，陪伴學童在教育、運動與生活中穩定前行。圖為2025年11月東森爸爸王令麟送愛到台中萬豐國小，與學童一起打棒球。(資料照／記者徐文彬攝)

東森指出，未來除評估以VIP會員名義植樹外，也將進一步規劃不同層級會員參與認養、互動及成果追蹤等機制，提升會員參與感與情感連結。因應政府推動都市林、企業認養及樹木數位管理方向，東森也將評估導入更完整的資訊化管理機制，朝成果公開、長期追蹤與永續照護方向規劃，讓每一棵樹都能被看見、被記錄、被妥善管理。

面對永續轉型趨勢，東森認為企業角色不只是回應潮流，更應主動承擔責任。百萬植樹森林計畫不僅是東森對環境的投入，也是對台灣未來的承諾。從恩典大樓出發，東森希望以10年時間持續種下100萬棵樹，讓更多土地長出綠意，也讓企業的社會責任在每一片植樹中真正落地。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 0 9906 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股4萬來了！　台積電狂飆刷天價
快訊／台指期突破4萬點！
李灝宇首轟嗨到狂奔！教頭笑：太快了！別追上前面跑者
《星光3》女星站信義區街頭「低調唱歌」　4hrs真實收入曝光
李灝宇拿回首轟球「像抱小孩」！致勝轟淋啤酒浴笑：什麼味道都有
要放3天了！　連假天氣出爐
王俐人背債千萬拼直播謀生！　談「友人落跑內幕」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

台鐵區間車廁所傳旅客洗澡「釀車廂積水」　鐵路警調監視器追查

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

桃園女駕駛地下道前左偏撞對向車！氣囊全爆...2車8人驚嚇輕傷

一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

MFK首支無酒精香氛來了！棉花糖般的蓬鬆氛圍超迷人

快訊／台股4萬來了！漲1159點破紀錄　台積電漲120元達2305天價

特納斯接任在即！折疊iPhone將領軍登場　蘋果10大產品線曝光

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！只用長髮遮點　試鏡內幕曝光

美伊戰爭利空鈍化！台指期4萬點先達陣　日韓股刷新高

楚奧特第9轟出爐！797長打創紀錄　6項數據稱霸天使隊史

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

神準！「龍王」巴恩斯關鍵6罰全進　23分9籃板助暴龍扳平系列賽

比主動ETF更猛　「元大新主流基金」今年來飆破100%奪冠

她「不吃早餐精神好」卻狂被同事唸！醫見地雷：一早就讓血糖衝高

卓文萱驚喜現身曹格演唱會!　合唱〈梁山伯與茱麗葉〉引回憶殺

公益熱門新聞

一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫

第21屆東森樂齡四健會報到率創新高

阿凱送書王令麟　最感謝一路扶持

魏應充4年捐千萬助500青少年

東森新媒體熱血員工　挽袖救血荒

正傑建設攜手瀚悅行銷　愛心募資關懷弱勢

《重生效應２感恩之路》效應擴大

王令麟助宜蘭聖嘉民守護弱勢童

阿凱投入公益關懷　感謝王令麟扶持

供桌當書桌　貧童靠學習扭轉人生

《感恩之路》引矯正體系共鳴

10位更生人用生命故事寫下《感恩之路》

糕點滯銷　難過：不好吃嗎

從更生到發光！阿凱跑200場電影包場

更多熱門

相關新聞

世界地球日行動！妙法寺種2000棵樹

世界地球日行動！妙法寺種2000棵樹

響應世界地球日，佛光山攜手國際佛光會與綠色公益基金會推動T-Earth森众計畫，今（26）日於台中市大甲區佛光山妙法寺舉辦「森林覺醒」行動，近2000人齊聚鐵砧山山麓，以實際行動展開生態復育工程，在曾受外來種侵擾的坡地上種下近2000棵樹苗，讓荒地逐步回歸人與自然共生的綠色場域。

TOYOTA攜手和泰在台推公益計畫

TOYOTA攜手和泰在台推公益計畫

嘉邑行善團挹注重建龍德橋　戴遺物讓爸爸看見

嘉邑行善團挹注重建龍德橋　戴遺物讓爸爸看見

金山財神廟攜手新北7校　建置AI閱讀助偏鄉學童

金山財神廟攜手新北7校　建置AI閱讀助偏鄉學童

崇學馬光中醫斥資百萬升級藏書閣捐5千本二手書做公益

崇學馬光中醫斥資百萬升級藏書閣捐5千本二手書做公益

關鍵字：

植樹恩典大樓東森集團東森慈善王令麟公益公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰AV女優

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

AV女優無預警宣布「影片全部下架」

台灣第5人！李灝宇大聯盟首轟

台灣「億萬富翁」數量創新高！暴增逾70％

33歲YTR靠3檔ETF+金融股「月領7萬元」

王俐人超巨上圍噴鼻血！進軍SWAG前再放送

王俐人「上空」任男優撫摸

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

台積電、宏碁大咖全來了！　張清芳唱一半突收300萬捐款　女神身份曝光

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

台鐵區間車廁所傳旅客洗澡「釀車廂積水」　鐵路警調監視器追查

台鐵區間車廁所傳旅客洗澡「釀車廂積水」　鐵路警調監視器追查

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面