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高雄8歲女童餐廳吃飯遭猥褻！家長心碎還原現場：哭喊著想要回家

▲▼高雄8歲女童吃飯遭猥褻。（圖／翻攝臉書）

▲高雄8歲女童吃飯遭猥褻。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一位家長日前帶著8歲女兒到某餐廳用餐，怎料在廁所裡遇到陌生男子，還遭到觸碰身體隱私部位，甚至差點被強拉進男廁，導致女兒嚇得崩潰大哭，不斷要求「想趕快回家」、「下次都不要來這間吃飯」，恐怖的事件引起討論後，警方也已介入調查，目前正在釐清案情當中。

女童餐廳如廁遇襲　家長發文揭露事發經過

這位家長在臉書社團上表示，她18日晚間帶著女兒到某餐廳用餐，期間女兒只是像往常一樣上廁所，怎料突然遇到一名陌生男子，對方不但伸手對女兒做出不當行為，甚至還試圖將人拉進男廁，嚇得女兒不斷拒絕。沒想到該名男子被拒後仍不死心，又伸手觸碰了女兒的隱私部位，嚇得女兒回座位時崩潰大哭，直喊「媽媽我想趕快回家」、「我下次都不要來這間吃飯」。

嫌犯家屬指稱患自閉症　類似事件不僅一次

事件發生以後，家長立即請店員協助報警，並在店員的陪同下成功找到嫌犯、完成報案及提告的手續。不過，家長無奈直言，對方家屬供稱嫌犯同樣是未成年、且有自閉症的情況，類似的事件已發生不只一次。

這讓家長不禁擔憂，過去類似事件發生時，會不會只是被輕描淡寫帶過。當下店內人多、環境看起來也十分安全，僅是再平常不過的用餐時刻，沒想到短短幾分鐘，竟會發生這種事情，「這幾天，孩子每天做惡夢、情緒不穩，甚至開始害怕出門，不敢再去外面吃飯。」

警示安全死角　呼籲陪同孩童前往公廁

家長對此也提醒，孩子並非僅在「危險的地方」才會出事，多數時候出事的環境，可能是大眾普遍認為「最安全的地方」，因此若孩子想上廁所，還是盡可能陪同，並且說清楚身體界線、若遇到不對的情況，務必要說出來，「也想對所有孩子說：這不是你的錯，你願意說出來，是一件很勇敢的事。希望這樣的事情，不要再發生在任何一個孩子身上。」

對此，轄區警方表示，當晚接獲報案以後，立即派員到場了解情況，目前已依照規定受理偵辦，並通知相關人員到案說明，等到調查完成以後，將依少年事件處理法、強制猥褻罪移送審理。

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