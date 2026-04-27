18歲患者罹大腸癌3期！醫籲高風險族群快檢查：早點發現能保命

▲一名18歲患者罹患大腸癌三期，引起社會討論，肝膽腸胃科醫師建議做大腸鏡檢查，及早發現並切除腺瘤。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

近期一名18歲患者確診大腸癌三期引發公眾討論。肝膽腸胃專科醫師張靖指出，雖然台灣30歲以下大腸癌發生率約為每10萬人中1至3人，機率極低「但並非為零」。由於80％至90％的大腸癌是由大腸腺瘤演變而來，且全球大腸癌有年輕化趨勢，張靖醫師強調，透過大腸鏡檢查早期發現腺瘤並切除，是目前臨床阻斷大腸癌惡化的核心關鍵。

臨床診斷趨向低齡化 大腸鏡檢查「畢竟不是零」的預防策略

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張靖醫師分享，其臨床診斷大腸癌的最小年紀為29歲。雖然青年族群罹癌機率低，但針對「畢竟不是零」的風險，大腸鏡扮演了重要角色。醫師指出，大腸腺瘤在演變為癌症前通常有一段發展期，若能在此階段介入切除，即可有效中斷癌變流程。這對於有症狀或高風險族群而言，是除了年齡分界外更應重視的預防策略。

高風險族群應提早篩檢 一等親病史與遺傳基因是關鍵

針對大腸鏡檢查時機，醫界已建立分級篩檢共識。若一等親（如父母或兄弟姊妹）具大腸癌病史，建議篩檢年齡應提早至40歲或更早。對於具備特殊基因遺傳者，如家族性大腸息肉症或遺傳性非息肉症大腸癌，因罹癌風險極高，通常在20歲甚至青春期即需開始定期檢查。一般無家族史且無症狀之民眾，則建議從45歲開始進行首次篩檢。

▲一名18歲患者罹患大腸癌三期，引起社會討論，肝膽腸胃科醫師建議做大腸鏡檢查，及早發現並切除腺瘤。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



生活習慣與代謝症候群 特定因子加速腺瘤生成風險

生活型態亦是影響大腸癌發生率的重要因素。張靖醫師提醒，長期抽菸、肥胖、愛吃紅肉與加工肉品，或是缺乏運動及患有代謝症候群者，均屬於大腸癌的高風險族群。此類民眾應考慮在40歲開始接受大腸鏡檢查。透過減少加工食品攝取並增加運動量，配合定期的內視鏡追蹤，能顯著降低腺瘤轉化為惡性腫瘤的機率。

警示症狀不分年齡 血便與排便習慣改變應儘速就醫

雖然篩檢設有年齡建議，但若身體出現警示症狀，則不應受限於年齡規範。張靖醫師強調，若出現血便、排便習慣或糞便形狀改變、不明原因腹痛、體重減輕或貧血，不分年齡均應儘速就醫檢查。及早透過影像診斷確認腸道健康狀況，能避免因延誤診斷導致癌症進入晚期，是確保治療預後的關鍵行動。