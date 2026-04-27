國稅局公告「5/1沒上班」　他傻眼吐心聲！網吵翻：很愛針對公務員

▲本週就是勞工節三天連價，許多民眾都已規劃出遊。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者劉維榛／綜合報導

本周迎來51連假，今年最不一樣的是，勞動節升格為國定假日，全台同步放假。一名會計從業人員直呼，今年勞動節猶如「全民同樂日」，但看到國稅局也放假，讓他仍忍不住哀號「為什麼他也可以？」文章曝光後，有網友也抱怨事務所仍要上班，也有人緩頰不該針對公務員。

一名網友在Threads附上一張圖，可見國稅局門口放上大大的告示牌，寫著「115年5月1日國稅局不上班」，就是怕民眾白跑一趟。而原PO則直呼，雖然早就知道勞動節如今已經像是全民放假的日子，但身為會計從業人員的他，仍忍不住想問「為什麼他（們）也可以（放假）？」貼文沒有多做解釋，卻讓不少同業立刻懂了。

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網友戰翻：別針對公務員 vs. 勞工何苦為難勞工



底下網友紛紛留言，「事務所社畜可能都還要上班，結果國稅局放假」、「身為在醫院櫃檯的我（批價、住出院）類似這樣的節日，228、清明、端午、5.1、中秋、除夕、春節，從來與我無關」、「我們事務所5/1規定是正常班，補休在6月」、「國稅局放假，一般會計從業人員上班」。

不過，也有人認為不該把矛頭指向公務員，「明明是全民放假，大家真的很愛針對公務員耶」、「大家居然不知道國稅局裡有近一半是約僱、約用人員，他們都是勞保」、「不是教師的勞，也可以放教師節啊，就看你要怎麼比」、「都是勞力付出者，勞工何苦為難勞工」、「因為已變國定假日啦，不管勞工還是公務員通通放假」。