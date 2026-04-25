24度只帶短袖「一到日本超後悔」　大票苦主：買不到合適衣服

▲日本天氣變化大，多帶一件外套避免著涼了。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者劉維榛／綜合報導

小心著涼感冒，打壞旅途興致！一名女網友直呼，最近要去日本旅遊的人，外套一定要帶，別看到24度就以為很舒服。她表示當地天氣忽冷忽熱又下雨，甚至一度降到13度，想臨時買外套也可能只剩夏裝。文章曝光後，不少苦主回應，四月日本根本一天體驗四季，「東京下雨冷到崩潰，跟台灣冬天一樣！」

一名女網友在Threads提醒，最近準備前往日本的旅客務必注意保暖衣物，「厚外套一定要帶！」她原本看到天氣預報約24度，以為穿著輕便就能舒服旅行，沒想到實際體感完全不是那麼一回事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO崩潰表示，這幾天日本天氣變化相當劇烈，「冷 → 下雨 → 熱 → 再冷」，甚至氣溫一口氣掉到13度，讓她冷到受不了。更麻煩的是，若想臨時在當地添購外套，也不一定買得到合適款式，因為許多店家目前已換上夏裝。

對此，原PO無奈形容，日本天氣根本像「隨機播放」，一下冷、一下下雨、一下變熱，接著又再度轉冷，因此強烈建議近期赴日旅客，行李中務必放一件保暖外套，以免旅程被低溫打亂心情。

一天體驗四季！台人被冷到懷疑人生：跟台灣冬天一樣



文章曝光後，網友也紛紛有感回應，「我懂！我之前被6月的東京冷到，旅程一半在生病」、「真的要聽話，4月初來名古屋，以為出太陽不冷，我跟老婆都只帶夏裝短袖，結果體感6度，冷到去買外套」、「四月的日本天氣根本是隨機播放，早上短袖、中午防曬、晚上羽絨衣，一天體驗四季」、「昨天東京下雨冷到崩潰，跟台灣冬天一樣，又濕又冷」。