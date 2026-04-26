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雲林企業喊弱雞勿試「但薪水有感」！一看全傻了：只開29500元

皮夾,錢包,包包,示意圖（圖／記者楊雅琳攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

雲林一間企業近日徵才文被轉貼到臉書社團，引發網友熱議。原因是徵才內容語氣相當霸氣，不只強調工作很操、薪水「有感」，還喊話想找「獅子」，甚至寫下「弱雞勿試」，結果待遇一看，月薪卻只開2萬9500元起，讓不少人當場笑翻，直呼「29K要什麼獅子」、「口氣嚇死人，薪水笑死人」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享截圖，笑說「剛起床看到，笑到差點黑菇，重點他是認真的，幫他徵獅子一下。」從截圖可見，該篇徵才文寫下「我們很操但薪水有感，弱雞勿試，我要的是獅子是人才，獅子想要的是錢，不是賴與打混～」

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至於待遇部分，基本薪資2萬9500元+加班費+紅利獎金；上班時間是上午10點到晚上8點，如果上晚上8點到9點半的話，加班費另計；休假是週休二日，國定假日上班的話，加班費另計或補休。

貼文引發議論，留言區瞬間歪樓成動物園，「29K要什麼獅子？」「基本工資說要請獅子，你獅子王看太多」、「這薪水只能找蝨子喔」、「給得起香蕉，只能請到猴子」、「你要找獅子也要給肉啊，你拿土餵獅子啊？」還有人酸說，「獅子：我他媽現在已經是要跟猴子搶香蕉了嗎？」

不少人也把焦點放在「薪水有感」這句，「薪水真的很有感，尤其是夏天，從頭涼到腳底」、「有感的低薪」、「薪酬令人不寒而慄」、「這薪水真的很有感，很有喜感。」也有人直言，若工作時間長、內容又操，這樣的薪資根本吸引不到人。

也有網友緩頰表示，薪資部分可能不清楚，因為有些公司底薪低，但獎金、津貼很高，「我之前在某家鋼鐵廠也是這樣，底薪不到三萬，但加上獎金津貼已經破5萬了，就是不曉得他們是不是這樣。」

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