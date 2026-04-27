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統測數A首題「簡單到傻眼」引熱議　老師揭用意：測有沒有看題目

▲115學年度四技二專統一入學測驗在26日結束。（圖／台科大提供）

▲115學年度四技二專統一入學測驗在26日結束。（圖／台科大提供）

記者林育綾／台北報導

115學年度四技二專統一入學測驗在26日落幕，其中數學A第1題「簡單到讓人不敢相信」在網路引發討論，還讓人驗算懷疑「到底有沒有陷阱？」對此，評論老師劉裕泉表示，這題確實就是「只要看得懂題目」都會答對，測驗是為了看考生「有沒有在看題目」，因為有不少文組考生直接放棄，可能整張考卷看都沒看、直接猜題。

▲▼115學年統測數學A題目簡單到「讓人懷疑有詐」引發討論。（圖／翻攝自財團法人技專校院入學測驗中心基金會）

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▲115學年統測數學A題目簡單到「讓人懷疑有詐」引發討論。（圖／翻攝自財團法人技專校院入學測驗中心基金會）

有網友在Threads 分享統測數學A第1題題目，以30位同學透過外送平台點飲料為情境，提供各品項杯數統計，要求「找出最受歡迎的選項」，題目直白到讓不少人直呼「一眼就能看出答案」，但也有人因此懷疑「這題我想了30秒，一直在想有沒有陷阱」、「我看了三遍還是不太敢相信」、「那個 答案真的是A嗎？」

對此，台中市立台中家事商業高中數學老師劉裕泉接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，數學A近年已有不少科系不採計，像是家政、影視、服裝相關等，部分考生甚至會直接放棄這科，整張考卷全部「用猜的」來回答，因此出題方向也調整，像這次第1題設計重點在於「確認考生是否閱讀題目」，等於只要「看得懂中文」就能作答，屬於送分題型。

劉裕泉也提到，考題近年有逐步簡化趨勢，前1到5題通常設計為基礎送分題，6至10題多數也偏向基本概念，希望降低考生直接放棄數學的情況。

不過，即使題目簡單，仍有考生分享會再次驗算總數是否為30杯，以確認沒有陷阱。老師也提醒，統測題型有時會透過「看似簡單」測試細心程度，建議考生仍應完整閱讀題目，避免因過度猜測而失分。

網友看了題目也驚訝「這是數A！？那我111年學測考的是什麼？數A++嗎？」還有人笑說「這一定有詐，我不相信黑糖珍珠鮮奶只有6杯」。

根據「財團法人技專校院入學測驗中心基金會」公告，數學A第1題參考答案確實為「A」，此題以日常外賣為例，展現「統計學之概念在生活中處處可見」。此外，數學A試題特色還包括「穩固數學基礎，無需繁瑣計算：試題以數學的基本概念出發，計算過程簡單，同學僅需掌握基本觀念便能順利答題，鼓勵學生不放棄數學學習。」

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