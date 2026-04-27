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客人報警「抓越南外送員」嗆遣返　警到場打臉！他嘆：不想鬧大

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外籍留學生跑外送，竟遇到客人報警。（圖／記者周宸亘攝）

記者劉維榛／綜合報導

「為什麼他要這樣對待越南人？」一名越南留學生在台一邊上課、一邊跑外送賺生活費，卻被台灣男子質疑外籍人士不能跑Uber，甚至報警想讓警方將他遣返。警方到場查驗後確認一切合法，讓原PO心寒表示，不懂為何只因國籍就被如此對待。引發網友安慰，「努力生活的你值得尊敬」。

一名越南籍網友在Threads表示，他目前在台灣生活，平時除了上課外，也利用空檔時間從事外送工作，賺取生活費與學費。不過日前在送單過程中，遇到一名台灣男子，對方得知他是越南人後，認為外籍人士不能跑Uber外送。

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原PO當下立即解釋，自己是合法工作、相關身分與資格都符合規定，但對方仍不相信，甚至直接報警處理，要求警方將他帶走，還一度提到要將他遣返回國，讓原PO感到相當錯愕。

警方到場查驗：一切合法！反安慰留學生

警方到場後，隨即查驗原PO的身分與相關資料，確認其在台工作與外送行為皆合法，並無違規情形。面對誤會釐清，原PO也選擇不再追究，避免衝突擴大，最後自行離開現場，而警方也出言安慰。

這段經歷讓原PO相當難過，他坦言，自己每天上課已經很辛苦，下課後還努力工作貼補生活，卻仍遭遇這樣的對待，不理解為何僅因國籍就被質疑與對待，心中充滿無奈。

底下網友紛紛加油打氣，「前幾天也被越南外送員送餐 ，我還覺得好酷，辛苦了遇到奧客，大部分台灣人都是友好的」、「先跟你道歉一些台灣的言語真的不是非常禮貌，也祝你有在未來日子都是遇到很好的台灣人，每個國家都有好的跟壞的，但我們就當善良的人，願你一切順利」、「加油，努力生活的你值得尊敬」、「因為越南逃跑移工太多了」、「什麼人，哪國人都不重要，正正當當賺錢的都是好人」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

越南外送員Uber合法工作報警外籍人士歧視

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