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「少吃多動」仍瘦不下來！醫師點出成功關鍵：運動非愈多愈好

▲▼ 健身,呼吸,力量,運動,研究,吼叫,健身房。（圖／Pexels）

▲許多人少吃多動仍瘦不下來，醫師點出關鍵，並非動愈多愈好。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

許多減重者受到「少吃多動」卻無法消除腹部脂肪的困擾。家醫科醫師鄧雯心指出，當人體處於極端節食與過度運動的壓力下，身體會啟動生存機制，使壓力荷爾蒙協同胰島素將脂肪轉化為內臟脂肪並鎖定於腹部。鄧雯心表示，與其與身體對抗，應透過足量蛋白質、補充水溶性纖維及避開糊狀澱粉，改與荷爾蒙合作，才能有效啟動囤脂模式以外的代謝路徑。

攝取足量蛋白質　執行「與荷爾蒙合作」的基礎守則

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在執行「與荷爾蒙合作」的減重策略時，確保蛋白質攝取量是首要條件。鄧雯心建議，每餐應至少攝取一個手掌大小的豆、魚、蛋或肉類。蛋白質能有效保留肌肉組織，避免因節食導致的代謝率下滑。透過穩定的代謝機能，身體才具備持續燃燒脂肪的生理條件，而非進入因飢荒危機感而導致的肌肉流失狀態。

補足水溶性纖維　海綿效應阻隔糖分吸收

增加水溶性纖維的攝取量，能從生化層面減緩內臟脂肪的生成。鄧雯心指出，如秋葵、木耳、海帶或菇類皆富含水溶性纖維，每日若能額外增加10克攝取量，其纖維結構能像海綿般阻擋糖分過快吸收。這項機制能大幅降低血糖波動，進而抑制胰島素過度分泌，減少脂肪在腹部器官周圍堆積的機會。

▲▼健康,早晨,運動,生活習慣,專家建議,心理,健康,身心,早起。（圖／Pexels）

▲許多人少吃多動仍瘦不下來，醫師點出關鍵，並非動愈多愈好。（示意圖／免費圖庫Pexels）

避開糊狀澱粉　防止血糖驟升引發囤脂模式

飲食型態對荷爾蒙反應影響顯著，應嚴格避開糊狀澱粉。鄧雯心提醒，燕麥奶、果汁或以穀粉沖泡的粉狀食物，因其分子結構易於人體吸收，會導致血糖快速上升，促使身體瞬間進入囤脂模式。改以完整顆粒的原型澱粉取代，能減緩消化速度，維持荷爾蒙水平的平穩，是剷除腹部脂肪的關鍵細節。

運動適量並重視睡眠　降低壓力有利脂肪釋放

運動量並非愈多愈好，充足的休息與睡眠對於減重同樣重要。鄧雯心解釋，長期處於高壓或睡眠不足的狀態會持續推升壓力荷爾蒙，使身體不願釋放脂肪。透過適度運動配合高品質睡眠，能有效降低體內壓力水平，讓生理系統在放鬆的狀態下，更願意配合食物營養的調整，放開儲存於腹部的頑固脂肪。

 
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