80萬人擠爆街頭！大甲媽回鑾安座再破最晚紀錄

▲大甲媽今天凌晨1時21分返抵鎮瀾宮安座。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

大甲媽祖遶境進香9天8夜之旅劃下句點，媽祖鑾轎在昨天（26日）下午進入大甲市區，依序遶經四個舊城門、巡行各街道，多間友宮、友會共襄盛舉，整個市區從早就十分熱鬧，到了晚上更是燈火通明、宛如不夜城，廟方說，今天（27日）粗估有80萬人湧入大甲，凌晨1時21分，神轎順利返回廟裡進行安座大典，比去年還晚了8分鐘，再破最晚安座紀錄。

「正爐媽，進喔！」、「副爐媽，進喔！」、「湄洲媽，進喔！」，大甲媽祖鑾轎在今天凌晨12時分，返回鎮瀾宮，眾人雙手高舉，恭請媽祖回鑾安座，由台中市副市長鄭照新以及鎮瀾宮董事長顏清標等人主持安座大典，為遶境活動劃下圓滿句點。

去年大甲媽因人潮眾多，鑾轎隊伍前進速度緩慢，比原本預定時間晚了2個多小時，才於凌晨1時13分返抵鎮瀾宮，已是有史以來最晚回到廟裡的一次。

今年進香隊伍同樣人數眾多，啟程抵達彰化時比原訂的還要晚5小時，而回鑾途中一度比去年提早1小時通過大度橋、進入台中市，但回到大甲市區時信眾熱情踴躍，人群擠爆大街小巷，媽祖鑾轎入廟時比去年晚了8分鐘，在凌晨1時21分進廟，又一次打破最晚紀錄。

▲鄭照新與顏清標等人主持安座大典。（圖／民眾提供）

顏清標說，感謝，感謝所有海內外的信眾、市府代表、友宮代表，在這9天8夜的旅程中，一路上許多人準備善食，什麼都有、非常豐富，有這麼多人團結才能讓活動順利完成，感謝的話講不完，相信媽祖不會虧待大家，會讓大家賺大錢，身體平安健康！