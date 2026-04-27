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「機票跟濟州島差不多錢」澎湖人勸退：真的便宜！男友反應驚呆她

▲▼ 2025澎湖國際海上花火節 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲2026澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日重磅登場。（示意圖／記者陳洋翻攝）

記者劉維榛／綜合報導

一名女網友規劃旅遊時驚覺，飛澎湖與飛韓國濟州島的機票價格差不多，讓她忍不住改問男友「還是我們去濟州島？」由於男友兩地都沒去過，反應讓她笑翻。貼文曝光後，不少網友狂推濟州島，還有澎湖人也喊「建議你去濟州島」，不過原PO最後決定先衝澎湖，原因曝光了。

一名女網友在Threads表示，最近在規劃旅遊行程時，發現一個讓她相當意外的事，那就是飛澎湖與飛濟州島的機票價格竟然差不多。

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於是原PO直接對男友說，「還是我們去濟州島？」沒想到男友的反應讓她笑翻，因為對方不僅沒有去過澎湖，也從來沒去過韓國，彷彿兩邊都想去、又不知道該怎麼選。

廉航來回4200元！連澎湖人也喊：飛濟州島

貼文曝光後，一票網友大推飛濟州島，「我是澎湖人，也是建議你去濟州島」、「澎湖人，每次休假想回澎湖，結果再看看曼谷機票…就去曼谷了」、「推濟州島，住宿超便宜，上次住5晚雙人房不到一萬元」、「寒假跟團去濟州島，五天四夜才1萬1000元超級划算，而且濟州島的海鮮有夠好吃」、「剛訂完五月底澎湖機票加民宿三天兩夜，花費快19000元。如果再給我一次選，我也想去濟州島，只是老公工作不方便，所以才選澎湖」、「濟州島真的超便宜 ！剛好也在看廉航，來回4200元超值得衝 」。

不過也有人力挺澎湖也值得玩，「這題假如是問濟州島的人的話，他們恐怕也會回答澎湖，畢竟旅遊就是去別人住膩的地方」、「兩個都適合去，可以先去澎湖，之後再去濟州島，各有優缺點」、「澎湖的沙灘真的很美，而且有很多大家都不知道的行程」、「澎湖吉貝島很棒很美，但澎湖真的不要七月去…很熱」。

對此，原PO感謝網友強力推薦濟州島，不過她透露，男友其實也想去澎湖玩玩看，加上兩人都覺得，如果這次放假沒有安排澎湖，之後可能就更不會特地去了。原PO笑說，畢竟自己現在動不動就會跟男友說想出國玩，因此決定這次先去澎湖，濟州島就留到下一次再安排。

▼經過一番討論後，原PO直呼，下一趟再跟男友去濟州島。（示意圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國仁川國際機場，仁川機場，韓國旅遊，南韓旅遊，赴韓旅遊遊。（圖／記者蔡玟君攝）

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