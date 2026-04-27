網傳疑似酒駕拒檢逃逸　彰化美女鄉代駁斥！曝「街頭激動真相」

▲網流傳酒駕拒檢逃逸，福興鄉女鄉代黃怡雯澄清。（圖／黃怡雯提供）

記者唐詠絮／彰化報導

有民眾26日在網路社群平台發文，指稱在彰化縣福興鄉目擊一起疑似酒駕、警方攔停無效且駕駛加速逃逸的事件，並影射當事人為某鄉民代表，引發熱議。對此，被點名的台灣民眾黨籍福興鄉民代表黃怡雯今（27）日嚴正澄清，強調網路傳言與事實有重大出入，她當時是因丈夫交通違規而情緒激動，並無酒駕或拒檢逃逸行為，呼籲外界切勿以訛傳訛。

黃怡雯表示，當時她與丈夫分別駕駛兩輛車同行，途中因丈夫發生交通違規行為，隨即遭到警方依法攔停。黃怡雯強調，現場絕無網路所指稱的「酒駕」情事，更無「拒檢逃逸」或「加速逃逸」等行為，雙方全程配合警方處理。

針對網路傳言指她情緒激動、與警方發生爭吵拉扯，黃怡雯解釋，自己當下確實較為激動，但對象並非警方，而是對自家人的違規行為感到極為氣憤，「我當下比警方還生氣，因此嚴厲指責丈夫。」她進一步說明，此舉是因為她對自身與家人一向要求嚴格，無法接受任何違規行為。

黃怡雯指出，過程中，警方也在場協助安撫她的情緒，並依法對其丈夫的違規行為進行開單處理。雙方均相互配合，並無發生攔停無效或駕駛拒檢逃逸的場面。

她最後強調，自己身為民代，一向重視法令與公共安全，也不允許家人違規，此次事件僅為情緒反應較為直接，導致外界誤解。未來仍會以嚴謹態度面對各項事務，也呼籲外界勿再傳播不實訊息，避免造成社會大眾誤解。