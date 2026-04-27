李正皓爆柯文哲下一案　吳怡萱批司法追殺：廉政署該說明為何重查





▲前民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

名嘴李正皓今（27日）表示，柯文哲下個案子，自己判斷很可能是皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案，因為已有重要關係人於上週遭廉政署約談，恐圖利拆除廠商上億。對此，前民眾黨發言人、議員參選人吳怡萱回擊，2021年監察院早就調查過認定官員沒有詐領，現在廉政署舊案重查，不知道為何李正皓跟馬郁雯特別多這種「內幕消息」，只知道這可能又是新一波司法追殺。廉政署應該出面說明，到底為何重查此事？

李正皓今早表示，柯文哲的下一個案子是什麼？有人猜北士科，有人猜魚果市場，但自己判斷柯文哲的下一個案子很可能是由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案，因為已經有該案重要關係人於上週遭廉政署約談。

李正皓透露，最近自己接獲陳情，陳情人爆料內容直指柯文哲任內重要政績忠孝橋引道拆除有施工工法與標案內容不符的狀況，可能圖利拆除廠商皇昌營造金額上億。

對此，吳怡萱回應，李正皓說柯文哲下一個被調查的案子，是打開北門天際線的忠孝橋引道拆除作業，因為疑似沒有按照工法施工，當時議員李慶元質疑官員詐領工程費，但2021年監察院早就調查過認定沒有詐領。

吳怡萱表示，現在廉政署又要舊案重查，自己不知道為何李正皓跟馬郁雯就是特別多這種檢廉的「內幕消息」，只知道這可能又是新一波的司法追殺。廉政署應該出面說明，到底為何重查此事？

吳怡萱指出，還原當時李慶元的質疑，2021年的監察院有做出調查結論，結果是「尚難謂橋體節塊未運至堤外暫置區進行破碎涉及詐領」。

吳怡萱指出，當時監察院說，招標公告階段就明定廠商可以提出優於原方案的替代方案，結果工期的確從8天縮短為6天，新增工項及變更比原規劃增加的670萬費用，由施工廠商吸收。

吳怡萱指出，監察院也說，從頭到尾沒有針對移往堤外暫置場破碎另編列運費。 監察院也認為，附近古蹟包含北門、臺北郵局、三井倉庫等沒有因為施工而出現損壞。

吳怡萱表示，各位還記得，為何要縮短工期嗎？因為忠孝橋引道是交通要道，工期拖的越長，交通黑暗期就越多，為了讓用路人能不受影響，特意選在過年期間，加速、加快進行，才得以讓北門的重見天日，讓舊城得以復興，周邊成為富有歷史、文化、人文的觀光打卡景點，當時的觀傳局長簡余晏特別找來國家地理頻道拍攝紀錄，讓世界看見台灣的美。

吳怡萱直言，但現在有人卻為了攻擊政敵，為了選舉操弄抹黑，故意讓政績蒙上陰影，過去至今已經說過很多次，這不只是傷害市政發展，更是讓公務員不敢勇於任事。

最後，吳怡萱強調，若廉政署真的有在調查此案，在司法單位還沒有結論之前，李正皓就直接抹黑成「弊案」，馬郁雯，接受男友這樣污名化選區建設嗎？

▼李正皓。（圖／記者陳弘修翻攝）

