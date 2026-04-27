母親節拍賣超狂！永生花搭萬顆泰達幣　士林分署拚一次清

▲士林分署拍賣永生花與泰達幣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

母親節將至，法務部行政執行署士林分署推出結合送禮與投資的拍賣活動，將於5月5日舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的橫跨永生花、加密貨幣、車輛、股票與多筆不動產，主打「一次購足」，吸引民眾關注。

士林分署表示，當日上午10時30分登場的動產拍賣會內容多元，其中最受矚目的，是由士林地檢署偵辦詐欺案查扣的犯罪所得「泰達幣」1萬5608.57627顆，將首度公開變價拍賣，盼藉此加速被害人受償進度。除了加密貨幣外，現場還有2018年出廠的中華廠牌自用小客車、陽信銀行股票及多盆象徵祝福的永生花同步釋出，兼具實用與節慶意義。

▲永生花搭萬顆泰達幣一起賣，士林分署拚一次清 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

至於下午3時舉行的不動產拍賣會，標的同樣吸睛，包括位於台北市北投區關渡段土地，面積112平方公尺，權利範圍為92/100，底價927萬元，鄰近關渡國中及關渡自然公園，生活機能與休閒條件兼具。此外，另有滯欠綜所稅大戶案件中，楊姓擔保人名下位於南港區的30筆土地分7標進行第二次拍賣，總面積逾12萬平方公尺，各標底價從3千餘萬元至1億7千餘萬元不等，市場關注度高。

士林分署提醒，動產拍賣會當日上午10時開放登記，10時30分截止並隨即開標，民眾須攜帶身分證完成登記後方可進場競標。不動產拍賣則於下午2時30分開始投標，3時截止並開標。特別的是，加密貨幣拍定後須以匯款方式付款，並於當日下午2時至5時，攜帶相關文件前往士林地檢署贓物庫辦理點交，流程較為特殊，民眾參與前須詳加確認。

士林分署表示，此次拍賣結合節慶送禮與資產配置概念，無論是想為母親準備一份別具意義的禮物，或尋求投資機會，都可把握此次機會進場競標。