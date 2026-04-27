【廣編】台灣大啟動Mac開賣　全台首家電信完整布局Apple生態圈

▲台灣大哥大宣佈即日起Mac機款正式開賣！

圖、文／台灣大哥大提供

台灣大哥大宣佈即日起Mac機款正式開賣！台灣大以「麥你所願Small Bite. Big Possible.」為核心主題，全面整合MacBook Neo、搭載M5晶片之MacBook Air與 MacBook Pro、以及Mac mini，成為全台首家建構完整Apple生態圈佈局的電信品牌。

除了台灣大myfone直營門市、網路門市、客服、企業事業單位、momo購物網同步開賣外，台灣大精選100間myfone直營門市升級為「Mac 科技體驗入口」，設置Mac體驗展示專區，同時全台直營門市還有超過1,000位受過專業訓練的「AI 科技顧問」協助專屬引導。發佈會現場同步透過實境秀，呈現台灣大由「裝置銷售」邁向「應用整合」的服務升級，除演示Apple生態圈跨裝置體驗外，更結合5G熱點分享、家用WiFi寬頻、購機方案、OP科技生活等多元優勢，展現台灣大如何依不同族群需求，提供從連線、裝置到內容服務的一站式解決方案。

同時，台灣大整合Apple One、影音內容與雲端遊戲等14項加值服務，其中申辦指定方案送「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」鈦金方案時數制會員免費一年，即日起至2026年5月31日止，新申辦、攜碼或續約月租1,399元(含)以上指定專案並搭配Mac全系列機款，且於6月2日前完成官網登錄，即享一次機會抽「純金金幣一枚」等好康。