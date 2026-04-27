王俐人登SWAG被嘲笑！她「點名開1行業」實力很猛　網喊很強

▲王俐人SWAG第二戰，帶著AV女優做運動。（圖／SWAG提供）

記者劉維榛／綜合報導

49歲女星王俐人現身SWAG當特別來賓，穿著絲質情趣睡衣跟男優大玩按摩互動，第二天又推出雙人瑜伽教學企劃，超大膽的畫面立刻炸開話題，卻也引來嘲諷聲浪。對此，網紅「廣告小妹」力挺，直言王俐人學歷亮眼、人生經歷豐富，不懂為何要被嘲笑，更直言對方若改開補習班，「可以打趴一堆台灣英文老師！」

廣告小妹在臉書發文指出，她不認為王俐人有任何值得被嘲笑的地方，並提到她畢業於美國名校哥倫比亞大學的巴納德學院（Barnard College），而且主修英文，過去是在暑假回台打工時被劇組發掘，進而踏入演藝圈走紅，兼具運氣與實力。

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廣告小妹也提到，王俐人曾經創業開餐廳，雖然最終負債約1000萬元，但仍選擇面對現實，是中年人少見的勇氣表現。同時也提醒，中年創業本就風險高，藝人若沒有把握，其實不必輕易嘗試。

廣告小妹建議：王俐人去教英文可打趴一堆老師



廣告小妹最後認為，王俐人其實很適合開補習班，「她的底子如果出來教creative writing，應該可以打趴一堆台灣英文老師！」

貼文曝光後，引發網友熱議，「台灣現在補教界也是蕭條了，因為少子化」、「她出來可能會打到徐薇老師的市場？」「教英文+1，她外型很有英文老師的感覺」、「她講英文很好聽」、「靠自己賺錢沒啥好笑的」；留言之中也釣出百萬網紅Cheap神回，「不要隨便創業，把錢拿去買台積電就好！」