　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

王俐人登SWAG被嘲笑！廣告小妹「點名開1行業」實力很猛　網喊很強

▲▼王俐人SWAG第二戰。（圖／SWAG提供）

▲王俐人SWAG第二戰，帶著AV女優做運動。（圖／SWAG提供）

記者劉維榛／綜合報導 

49歲女星王俐人現身SWAG當特別來賓，穿著絲質情趣睡衣跟男優大玩按摩互動，第二天又推出雙人瑜伽教學企劃，超大膽的畫面立刻炸開話題，卻也引來嘲諷聲浪。對此，網紅「廣告小妹」力挺，直言王俐人學歷亮眼、人生經歷豐富，不懂為何要被嘲笑，更直言對方若改開補習班，「可以打趴一堆台灣英文老師！」

廣告小妹在臉書發文指出，她不認為王俐人有任何值得被嘲笑的地方，並提到她畢業於美國名校哥倫比亞大學的巴納德學院（Barnard College），而且主修英文，過去是在暑假回台打工時被劇組發掘，進而踏入演藝圈走紅，兼具運氣與實力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣告小妹也提到，王俐人曾經創業開餐廳，雖然最終負債約1000萬元，但仍選擇面對現實，是中年人少見的勇氣表現。同時也提醒，中年創業本就風險高，藝人若沒有把握，其實不必輕易嘗試。

廣告小妹建議：王俐人去教英文可打趴一堆老師

廣告小妹最後認為，王俐人其實很適合開補習班，「她的底子如果出來教creative writing，應該可以打趴一堆台灣英文老師！」

貼文曝光後，引發網友熱議，「台灣現在補教界也是蕭條了，因為少子化」、「她出來可能會打到徐薇老師的市場？」「教英文+1，她外型很有英文老師的感覺」、「她講英文很好聽」、「靠自己賺錢沒啥好笑的」；留言之中也釣出百萬網紅Cheap神回，「不要隨便創業，把錢拿去買台積電就好！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
手遊每月虧百萬倒閉...玩家霸氣自己開公司接手
長榮航空釋出8大類地勤職缺　起薪43K
國1電動車4死　調查報告公布
金六結營長下令部隊播中共統戰片
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7歲妹愛吃炸雞胸部竟發育　醫曝「性早熟」真相：男童更危險

楊梅休息站事故遭指「工程未降低風險」　高公局：主因駕駛超速

長榮航空釋出8大類地勤職缺　大學畢業起薪43K

雨衣別亂丟！環保局曝「這材質」才可回收　少1動作罰6000元

快訊／13:28宜蘭近海規模3.1「極淺層地震」　最大震度3級

楊梅休息站自撞4死調查報告公布　運安會：交通工程未能緩和風險

王俐人登SWAG被嘲笑！她「點名開1行業」實力很猛　網喊很強

客人報警「抓越南外送員」嗆遣返　警到場打臉！他嘆：不想鬧大

訂位5人！客入座不爽「為何只有5個位子？」　店員太衝擊

iPhone突冒煙！他「關鍵1動作」被讚爆：慢一步恐瞬間爆炸

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

7歲妹愛吃炸雞胸部竟發育　醫曝「性早熟」真相：男童更危險

楊梅休息站事故遭指「工程未降低風險」　高公局：主因駕駛超速

長榮航空釋出8大類地勤職缺　大學畢業起薪43K

雨衣別亂丟！環保局曝「這材質」才可回收　少1動作罰6000元

快訊／13:28宜蘭近海規模3.1「極淺層地震」　最大震度3級

楊梅休息站自撞4死調查報告公布　運安會：交通工程未能緩和風險

王俐人登SWAG被嘲笑！她「點名開1行業」實力很猛　網喊很強

客人報警「抓越南外送員」嗆遣返　警到場打臉！他嘆：不想鬧大

訂位5人！客入座不爽「為何只有5個位子？」　店員太衝擊

iPhone突冒煙！他「關鍵1動作」被讚爆：慢一步恐瞬間爆炸

長榮航空啟動今年第二波徵才計畫　招募8項不同職類地勤人員

在一起走上橋！婦參加淡江大橋遊行疑中暑嘔吐　成首例救護案

新港奉天宮暖心發補給　網紅助陣打造信仰×行銷新模式

7歲妹愛吃炸雞胸部竟發育　醫曝「性早熟」真相：男童更危險

OpenAI傳2028年量產手機　分析師曝立訊可望成獨家設計製造夥伴

樂園「5月壽星免費」連假限定　穿紅色系上衣門票599元

懷疑被監控怒告長官求償20萬吞敗　高雄警上訴「沒繳錢遭駁回」

宜蘭閃燈路口兩車對撞！白車180度翻覆　網諷：沒有在讓的啦

聚恆搶攻能源轉型商機　預計五月底創新板上市

2球員遭驅逐出場！湖人無緣橫掃火箭　詹皇批不合理吹判「很荒謬」

【蔡英文新工作：育兒】小孩哭鬧聽到小英名字瞬間安靜　還釣出本尊回應XD

生活熱門新聞

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

把握春陽！　下波鋒面「雨擴全台」

統測數A首題「簡單到傻眼」引熱議　老師揭用意：測有沒有看題目

要放3天了！　連假天氣出爐

雲林企業喊弱雞勿試　一看全傻：只開29500元

國稅局公告「5/1沒上班」！網吵翻：很愛針對公務員

訂位5人！客不爽喊「為何只有5個位子？」　店員太衝擊

明飆32度　周三午後鋒面壓境「雨連下2天」

18歲患者罹大腸癌3期！醫籲高風險族群快檢查

大甲媽回鑾安座再破最晚紀錄

今晨12.8℃！　周三「全台有雨」

客報警「抓越南外送員」嗆遣返　警到場打臉

24度只帶短袖「一到日本超後悔」！大票苦主秒懂

砸4千元做頭髮「設計師問1句」顧客秒炸鍋！釣一票苦主

更多熱門

相關新聞

摸學生下體還罰跪！高雄補習班狼師姓名公布

摸學生下體還罰跪！高雄補習班狼師姓名公布

高雄林園區某補習班驚爆離譜性侵案！高雄市議員邱于軒今（27）日在高雄市議會踢爆，一名李姓數學老師遭控在教室內對學生進行強行猥褻，不僅將手伸進孩子褲子裡撫摸性器官，甚至抓著孩子的手「摸自己私密處」。邱于軒憤怒揭露，狼師不僅性騷，還會體罰學生跪地、用棍子抽打，目前該師雖已遭起訴並終身禁教，但受害者恐不只3人，要求教育局擴大調查。

王俐人是美名校學霸！曾任莊敬高職英文老師

王俐人是美名校學霸！曾任莊敬高職英文老師

王俐人沒穿bra「為什麼不貼胸貼」遭質疑

王俐人沒穿bra「為什麼不貼胸貼」遭質疑

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

關鍵字：

王俐人補習班SWAG廣告小妹學歷創業負債

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

台灣護照能放進手機！

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

ONE OK ROCK大巨蛋萬人齊跳　居民崩潰怒了

AV女優無預警宣布「影片全部下架」

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面