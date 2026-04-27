女師婚外情判賠25萬！台南地院認定侵害配偶權　露骨對話成關鍵證據

▲台南地方法院認定李、林2人婚外情侵害配偶權，判賠25萬元。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導



台南吳姓女老師控訴其同任教職的李姓丈夫，與林姓女同事透過聊天APP，長時間有大量親密對話，李男還傳自慰後的照片給林女，求償80萬元，台南地院審理認李、林兩人交往關係已逾一般社交界線，且至少發生一次性行為，已侵害原告配偶權，判決須賠償新台幣25萬元。



判決指出，原告與配偶原為婚姻關係，並育有未成年子女，但被告明知對方已婚，仍透過通訊軟體長期互動，不僅以「男朋友」、「女朋友」互稱，對話內容更充滿親密與性暗示言語，甚至涉及露骨性內容。法院認為，雙方關係已明顯超越一般朋友範疇，足以破壞婚姻共同生活的圓滿與信任基礎。

法院進一步審酌雙方對話紀錄與互動情形，認定兩人至少曾發生一次性行為。雖原告主張多次發生性關係，但因證據不足，未全數採信。

至於爭議焦點之一的「對話紀錄證據是否合法」，法院指出，原告是在配偶同意下翻拍手機內容，且未採取強暴或脅迫手段，屬於為維護自身權益的必要行為。衡量隱私權與訴訟權後，認定該證據未違反比例原則，具有證據能力。

此外，原告另指控被告透過寵物餵食器遠端觀看住家畫面，侵害隱私權。不過法院認為，被告係受男子邀請觀看貓咪狀況，且無證據顯示有窺視原告私生活的主觀意圖，因此未認定構成侵權。

法官強調，婚姻關係以共同生活與互信為基礎，配偶間負有誠實義務，第三人若與已婚者發展逾越一般交往界線的關係，足以動搖婚姻，即可能構成侵害配偶權。最終，法院綜合雙方身分、經濟狀況及侵害情節，判決被告須賠償25萬元精神慰撫金，其餘請求則予以駁回。