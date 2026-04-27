　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

女師婚外情判賠25萬！台南地院認定侵害配偶權　露骨對話成關鍵證據

▲台南地方法院認定李、林2人婚外情侵害配偶權，判賠25萬元。（記者林東良翻攝）

▲台南地方法院認定李、林2人婚外情侵害配偶權，判賠25萬元。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導


台南吳姓女老師控訴其同任教職的李姓丈夫，與林姓女同事透過聊天APP，長時間有大量親密對話，李男還傳自慰後的照片給林女，求償80萬元，台南地院審理認李、林兩人交往關係已逾一般社交界線，且至少發生一次性行為，已侵害原告配偶權，判決須賠償新台幣25萬元。


判決指出，原告與配偶原為婚姻關係，並育有未成年子女，但被告明知對方已婚，仍透過通訊軟體長期互動，不僅以「男朋友」、「女朋友」互稱，對話內容更充滿親密與性暗示言語，甚至涉及露骨性內容。法院認為，雙方關係已明顯超越一般朋友範疇，足以破壞婚姻共同生活的圓滿與信任基礎。

法院進一步審酌雙方對話紀錄與互動情形，認定兩人至少曾發生一次性行為。雖原告主張多次發生性關係，但因證據不足，未全數採信。

至於爭議焦點之一的「對話紀錄證據是否合法」，法院指出，原告是在配偶同意下翻拍手機內容，且未採取強暴或脅迫手段，屬於為維護自身權益的必要行為。衡量隱私權與訴訟權後，認定該證據未違反比例原則，具有證據能力。

此外，原告另指控被告透過寵物餵食器遠端觀看住家畫面，侵害隱私權。不過法院認為，被告係受男子邀請觀看貓咪狀況，且無證據顯示有窺視原告私生活的主觀意圖，因此未認定構成侵權。

法官強調，婚姻關係以共同生活與互信為基礎，配偶間負有誠實義務，第三人若與已婚者發展逾越一般交往界線的關係，足以動搖婚姻，即可能構成侵害配偶權。最終，法院綜合雙方身分、經濟狀況及侵害情節，判決被告須賠償25萬元精神慰撫金，其餘請求則予以駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 1 4147 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
手遊每月虧百萬倒閉...玩家霸氣自己開公司接手
長榮航空釋出8大類地勤職缺　起薪43K
國1電動車4死　調查報告公布
金六結營長下令部隊播中共統戰片
一人一棵樹！東森宣布百萬植樹計畫　串聯永續社會運動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新港奉天宮暖心發補給　網紅助陣打造信仰×行銷新模式

高鐵嘉義站公益出擊　助七旬長輩體驗高鐵旅程

女師婚外情判賠25萬！台南地院認定侵害配偶權　露骨對話成關鍵證據

赴廈考察遭中央限縮層級　金門副縣長李文良：尊重審核結果

台南5校入選全國核心學校冠軍　沉浸科技教學全面啟動

免費接種帶狀疱疹疫苗！花蓮5/4起開放預約　5/8起陸續接種

走進失智者的世界！門諾VR沉浸式體驗　照顧者重新找到前行力量

最美山海守護之旅！「綠島生態漫遊」古道、護蟹淨灘再享回饋

軍職主計轉戰醫院主管！　五五就業助攻中高齡重返職場

買西瓜別當儍瓜！鳳林警教買在地好西瓜　成立「瓜農群組」護瓜

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

川普取消美伊和談「不想飛那麼久」想談？打給我就好

基隆母帶「輪椅女」求大甲媽保佑　傘娘駐足3分鐘！全場動容

曝心中民進黨「黃金陣容」　柯文哲：派沈伯洋選北市是沒其他人嗎？

「快點，我要接小孩！」宜蘭女通緝犯酒駕遭逮　警幫聯繫安親班

支持蔣萬安連任？　柯文哲：他到現在連對手在哪都不知道

新港奉天宮暖心發補給　網紅助陣打造信仰×行銷新模式

高鐵嘉義站公益出擊　助七旬長輩體驗高鐵旅程

女師婚外情判賠25萬！台南地院認定侵害配偶權　露骨對話成關鍵證據

赴廈考察遭中央限縮層級　金門副縣長李文良：尊重審核結果

台南5校入選全國核心學校冠軍　沉浸科技教學全面啟動

免費接種帶狀疱疹疫苗！花蓮5/4起開放預約　5/8起陸續接種

走進失智者的世界！門諾VR沉浸式體驗　照顧者重新找到前行力量

最美山海守護之旅！「綠島生態漫遊」古道、護蟹淨灘再享回饋

軍職主計轉戰醫院主管！　五五就業助攻中高齡重返職場

買西瓜別當儍瓜！鳳林警教買在地好西瓜　成立「瓜農群組」護瓜

推土基發威！紗門「蹦幾勒」倒地　肇逃還回頭：我闖禍了嗎

長榮航空啟動今年第二波徵才計畫　招募8項不同職類地勤人員

在一起走上橋！婦參加淡江大橋遊行疑中暑嘔吐　成首例救護案

新港奉天宮暖心發補給　網紅助陣打造信仰×行銷新模式

7歲妹愛吃炸雞胸部竟發育　醫曝「性早熟」真相：男童更危險

OpenAI傳2028年量產手機　分析師曝立訊可望成獨家設計製造夥伴

樂園「5月壽星免費」連假限定　穿紅色系上衣門票599元

懷疑被監控怒告長官求償20萬吞敗　高雄警上訴「沒繳錢遭駁回」

宜蘭閃燈路口兩車對撞！白車180度翻覆　網諷：沒有在讓的啦

聚恆搶攻能源轉型商機　預計五月底創新板上市

【不是變色龍是變臉龍XD】蟲被室友攔截後牠瞬間從欣喜變哀怨

地方熱門新聞

台灣燈會清潔員爆欠薪 　網訴政府外包監督缺失

疑毒品糾紛　台中男開槍傷人被逮

百年羅漢松倒伏重生長凳台南山上水道案例引發跨域取經

桃園市親子館兒童發展篩檢　開跑

學術交流！　東亞行政法研討會聚焦永續與法制

捷運三鶯線初勘過關剩最後一哩路

統測嘉義考區今日結束　計有3件攜帶手機违規案件

世界地球日行動！妙法寺種2000棵樹

軍職主計轉戰醫院主管！五五就業助攻中高齡重返職場

元長鄉親日！　健走推廣運動亦推廣誠實納稅

金酒廈門年度預算遭議會全數刪除

南投市公所推動文化路建置實體人行道　還學童安全

鳶尾花海綻放百年梯田　石門嵩山變身最美農遊秘境

復古遊戲回歸！南紡「晴天好市集」熱鬧登場親子玩翻懷舊時光

更多熱門

相關新聞

妻目睹「夫摸臀小三」　心碎反擊

妻目睹「夫摸臀小三」　心碎反擊

北部一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）與小花（化名）發生婚外情，第一次約會就算遇上颱風也要去，之後兩人多次相約出遊，還被她親眼目睹在速食店內摸臀，讓她無法接受，憤而決定對小花提告求償60萬元。法官審理之後，判小花應賠償人妻8萬元較為適當。

妻訂房帶男摩鐵休息3小時　夫求償百萬

妻訂房帶男摩鐵休息3小時　夫求償百萬

妻重逢童年玩伴懷孕　夫崩潰求償60萬

妻重逢童年玩伴懷孕　夫崩潰求償60萬

疑夫外遇轉存筆電證據　妻反挨罰6千元

疑夫外遇轉存筆電證據　妻反挨罰6千元

職能治療師舔咬女實習生頸耳　性騷下場曝

職能治療師舔咬女實習生頸耳　性騷下場曝

關鍵字：

女師婚外情判賠露骨對話關鍵證據

讀者迴響

熱門新聞

王俐人SWAG大戰男優「老公發文了」！分居爆5年婚變

王俐人SWAG大戰AV女優

代言爭議！李多慧慘吞633萬官司

高雄8歲女童餐廳遭猥褻！家長心碎還原現場

把握好天氣！　下波「全台溼答答」

快訊／6張千萬發票沒人領！5／5最後一天　財部急尋幸運兒

40歲開始「飄老人味」5部位最濃！醫搖頭：只用水沖不掉

王俐人遭酸欠債千萬脫衣賺錢

即／台南爆「母子3屍」！3人躺一起屍僵　一旁放農藥瓶

老房自砍135萬售出　買家控多項瑕疵求償結果曝

台灣護照能放進手機！

正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

王俐人20年前「一絲不掛」拍全裸廣告！試鏡內幕曝光

ONE OK ROCK大巨蛋萬人齊跳　居民崩潰怒了

AV女優無預警宣布「影片全部下架」

更多

最夯影音

更多
川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢

川普公開槍手姓名、長相！　攜「多件武器」闖安檢
高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

高雄行人撐傘滑手機「優雅闖紅燈」　20車停煞！網酸帝王出巡

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

林琪兒開球笑稱「比太空漫步可怕」　終於站上桃猿主場感受台灣棒球熱情

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

賴清德錄影出席史瓦帝尼晚宴　喊「中華民國台灣是主權國家」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面