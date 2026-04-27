老爸玩股票「5年噴掉一台保時捷」　她嚇壞求救！網友卻跪了

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

在台股攻上4萬點的輝煌時刻，仍有人默默慘賠！一名社會新鮮人發文表示，爸爸平時對家裡非常大方，給東西從不手軟，讓她一直不擔心家裡財務。近日，她想帶爸爸出國盡孝，並順便探查爸爸的退休金狀況，沒想到查看損益表後差點昏倒，竟整整賠了670萬元，她不禁焦慮詢問，「現在還來得及賺回來嗎？」

爸5年賠掉670萬！女兒淚求：現在挽回還來得及嗎？

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女網友在Dcard發文透露，現年55歲的爸爸對她極其寵愛，想要什麼幾乎不會拒絕。由於爸爸身體狀況欠佳且從未出國，她本想帶爸爸出國並關心其退休規劃，在徵得同意後查看手機內的已實現損益，驚覺爸爸這5年在股市竟慘賠670萬元。

原PO崩潰表示，雖然知道爸爸還有壽險等保障，但看到這筆鉅款仍心驚膽顫，擔心只靠0050等ETF慢慢存，根本跟不上這筆虧損的速度。

大牛市還能賠成這樣？網驚：能賠670萬不是普通人

貼文一出引發網友熱烈討論，不少人對於在近年多頭行情中，能賠掉600多萬感到不可思議，直呼「大牛市能賠錢真的6，建議不要買股票了」、「能賠670萬也不是普通人，搞不好損益才-10%」、「買了啥股票可以，-670萬也不簡單啊」。

另外，網友們也紛紛回應，「我媽也是欸，但她講不聽，所以就放著她爛」、「爸爸每天看一下就有上班的動力了」、「不要當沖」、「爸爸資金很雄厚，不用太擔心，照顧好自己就好」、「說不定身價好幾億，認真回，問就是正2」、「有錢賠總比沒錢好」。

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