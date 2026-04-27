台灣護照能放進手機！全球僅五家國開放　步驟、限制一次看

▲透過簡單步驟就能加護照加入至Google 錢包。（AI協作圖／記者蘇晟彥製作，經編輯審核）



記者蘇晟彥／綜合報導

近年來「數位錢包」成趨勢，繼Apple 錢包可以支援護照轉成數位ID存放在手機（僅限美國）後，Google在近期也跟上腳步，同時開放更多國家支援此功能，而首波台灣也列在其中，成為全球前五個支援的國家，但目前能夠認證數位護照的地方不多，僅為一種身分依據，建議出國仍要攜帶護照以保萬一。

▼Google錢包支援數位ID，台灣開放護照轉存成為身分認證依據。



Google 錢包在近期開放護照轉為數位ID，只要透過下列步驟就可以建立完成

．手機須更新至 Android 9以上版本，同時確認支援 NFC

．點選Google錢包，在右下方點選加入「身分證件」，點選 Taiwan即可

．必須打開藍牙進行認證

．掃描護照、透過NFC 感應護照資訊

．進行臉部辨識確認身分後即完成

而目前Google 錢包的護照數位ID並未普及，但台灣仍在首波開放名單（美國、英國、台灣、巴西、新加坡），但此憑證並未普及於所有國家的行政機關，僅為一種「透過Google錢包認證的數位ID內容」，意即僅由Google 認證過此手機上的數位ID跟護照上的資訊一樣，並不能等同於實體護照的功能，因此建議出國仍需攜帶實體護照。

此外，如果手機遺失也不用擔心，數位ID的資料是加密於手機內部的安全晶片，在開啟前必須透過驗證時提供的臉部辨識相關資訊，即便別人撿到手機也無法開啟相關資料。