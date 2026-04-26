明飆32度　周三午後鋒面壓境「雨連下2天」

▲新一道鋒面預計周三下午至晚間通過，各地有降雨機會，中部以北雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(27日)各地晴到多雲，中南部高溫上看32度，周二水氣稍多，東部有局部短暫陣雨，新一波鋒面將在周三下半天至晚間通過，全台各地有降雨機會，中部以北雨較大，周四東北季風增強，各地依舊溼答答，周五過後勞動節連假登場，連假前兩日轉晴、溫度回升，周日天氣稍轉不穩定。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今明兩天各地晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨，其他山區午後有零星雷陣雨，雨量不會很多；周二環境轉東風到南風，各地水氣稍多一些，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西部山區有局部短暫陣雨。

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周三鋒面通過台灣，曾昭誠說明，鋒面通過前的天氣還不錯，通過時間點預計落在周三下半天至晚間，各地有降雨機會，尤其中部以北有局部較大雨勢；周四鋒面通過後，東北季風增強，各地有局部短暫陣雨。

▲▼一周天氣及降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周五及周六勞動節連假前兩日，各地大多為多雲到晴，曾昭誠指出，僅東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，中南部山區午後有零星短暫陣雨。

周日有另一波鋒面靠近，曾昭誠分析，該波鋒面預估不會接近和通過台灣，附近環境天氣將稍微轉為較不穩定，主要是南部、台東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫陣雨。

此外，明天晚間到周三清晨環境偏南風，馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。周三鋒面通過前吹西南風，台東有發生焚風機會。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，曾昭誠說明，今天到周二白天氣溫逐日上升，各地高溫接近30度，中南部約30到32度，內陸地區溫度更高，夜晚、清晨北部、宜蘭低溫約18到20度，其他地區低溫約22度，感受偏涼。

曾昭誠指出，周三、周四因降雨及東北季風影響，各地白天高溫下降，其中周四東北季風增強，中部以北、宜花白天高溫將降到25度以下，周四、周五清晨各地低溫約20度左右，周五雨停後、太陽露臉，各地白天高溫接近30度且將逐日上升。