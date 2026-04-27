赴廈考察遭中央限縮層級　金門副縣長李文良：尊重審核結果

▲金門副縣長李文良回應赴廈考察限縮層級。（圖／記者鄭逢時攝）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府原規劃與金門縣議會共同赴廈門考察翔安機場及金廈大橋建設，經中央審查後，未同意11職等以上官員同行，行程改由議會議長率多位議員，及縣府副處長層級人員出團。副縣長李文良表示，縣府尊重審核結果，並持續推動相關交流。

依原行程安排，考察團於4月27日自水頭碼頭出發前往廈門五通碼頭，規劃實地了解廈門翔安國際機場、碼頭預定地及電力等基礎建設，28日則前往金廈大橋工程現場掌握建設進度與規劃內容，並於當日下午返金。整體行程聚焦交通建設與區域發展，期盼作為金門未來施政的重要參考。

李文良指出，此次考察是依議會定期會決議辦理，因應中國方面近期提出多項與金門相關的政策，地方民意代表高度關注，建議縣府組團前往深入了解相關配套與發展方向，縣府遂依程序提報中央審查。

不過審查結果未准許11職等以上官員赴陸，最終由議長率領多位議員，而縣府調整為副處長層級人員隨行。李文良表示，中央可能基於國家安全及當前兩岸情勢考量作出決定，縣府予以尊重。

他強調，無論出團層級如何調整，對於攸關金門經濟、民生及觀光發展的重要議題，縣府仍會持續關注與推動，也期盼未來在適當時機下，能獲得更多支持，為金門爭取更完善的建設與發展空間。