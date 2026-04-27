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正妹警剛報到　就被「2線3星警官」盯上

男警官邀女下屬爬山，女下屬事後發現根本是假的。（示意圖、非當事人，東方IC）

▲男警官邀女下屬爬山，女下屬事後發現根本是假的。（示意圖、非當事人，東方IC）

圖文／鏡週刊

近日網路社群出現一篇爆料文章，內容指高雄市警察局某分局一名二線三星的男警官，涉嫌「開黃腔」、性騷擾女下屬，被害女警向上申訴，但因負責性騷防治業務的組長是男警官的好友，所以官官相護，拖了半年都沒處理。

消息一出，引發外界揣測，媒體也紛紛報導，高雄市警察局則回應，女同仁被騷擾，事關重大，為減少當事人雙方互動，已先將被害人調離原單位，並且依照《性別平等工作法》《性騷擾防治法》規定，組成性平會調查，釐清真相。

不過，知情人士Ａ小姐告訴本刊：「加害人不僅開黃腔，甚至打算設局權勢性交，但沒得逞，行徑相當惡劣，更離譜的是，被害人提出申訴之後，卻遭分局冷處理，還繼續讓二名當事人一起辦公長達半年，被害人忍無可忍，只能依法報案、提告，捍衛尊嚴！」

被害女警已提出性騷及霸凌申訴，並向婦幼警察隊報案。（示意圖、非當事人，翻攝高雄市政府警局臉書）

▲被害女警已提出性騷及霸凌申訴，並向婦幼警察隊報案。（示意圖、非當事人，翻攝高雄市政府警局臉書）

Ａ小姐指出，去年九月，被害女警調到該分局，男警官是其直屬主管，已婚的男警官常藉由勤務機會，對她噓寒問暖，探詢女警是否單身？是否獨居？女警剛從外地調來，人生地不熟，對於長官的關心，她心存感恩，也據實告知自己小姑獨處，沒想到竟是惡夢的開始！

男警官在聊天的過程中，得知女警有運動的習慣之後，就告訴對方自己很喜歡爬山，最近約了不少同事要到南橫爬山，還請熟悉環境的同事當嚮導，也安排好住宿地點，行程安全有保障，最後熱情邀約女警加入。因為盛情難卻，加上她也想盡快融入團隊、與其他同事變熟，於是點頭答應長官的邀約。

男警官把女下屬載到溫泉會館、企圖開房泡湯，女下屬嚴厲拒絕。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲男警官把女下屬載到溫泉會館、企圖開房泡湯，女下屬嚴厲拒絕。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

去年10月底某天，被害女警依約來到分局，等待與長官、同事一起出發，沒想到只有男警官一人出現，他告訴女警：「有些人臨時有事，沒辦法去。其他人說要自行出發、到山上會合，所以妳就搭我的車，我們一起走。」女警聽完雖然覺得有點奇怪，但沒想太多，隨後坐上長官的車，準備去爬山。

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