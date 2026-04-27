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白宮晚宴槍響　31歲「天才教師」背景曝！曾改善輪椅煞車幫助老人

▲▼美國白宮晚宴槍擊案31歲槍手艾倫（Cole Thomas Allen）已在現場被捕。。（圖／路透）

▲美國白宮晚宴槍擊案31歲槍手艾倫已在現場被捕。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國華府於當地時間25日舉行的白宮記者協會晚宴驚傳槍響，31歲加州男子艾倫（Cole Allen）攜帶槍枝與刀械闖入希爾頓飯店會場，疑似試圖襲擊美國總統川普，其背景意外曝光。艾倫不僅畢業於加州理工學院機械工程系，過去還曾被形容為性格溫和、學業表現優異的「天才型人物」，並在投入教育領域期間獲選「優良教師」。

此外，艾倫早年曾因為替高齡者設計輪椅緊急煞車原型裝置而獲得《福斯新聞》等當地媒體報導，被視為具社會關懷與工程能力的青年創新者。

根據《衛報》等多家外媒，事發當時川普才剛步入宴會廳，與現場政要及媒體互動，晚宴隨即在進行中爆發突發狀況。川普事後表示，最初誤以為是餐具掉落聲響，但部分現場人士指出，實際聽見約5至8聲疑似槍響。特勤單位在第一時間將川普及核心官員納入保護範圍，副總統范斯等人也迅速撤離，現場一度陷入恐慌。

監視畫面顯示，嫌犯疑似強行突破安檢區域，與現場特勤人員發生激烈衝突，隨後遭多名執法人員壓制在地並逮捕。川普隨後在社群平台Truth Social公開相關影像，畫面中男子穿著深色服裝持武器奔跑，隨即遭特勤人員追捕制伏。有官員指出，一名特勤人員在衝突中受傷，但因防彈裝備保護，並未造成致命傷。

美方執法單位初步確認，嫌犯為31歲男子艾倫，來自加州托倫斯，當時持有多件武器進入會場，目前已被拘留並預計日後出庭應訊。警方指出，他並無重大犯罪紀錄，也未列入執法機關監控名單，所持槍枝亦為合法取得，案件仍朝單獨犯案方向偵辦。

艾倫的學經歷引發外界討論。他畢業於加州理工學院機械工程系，並修讀電腦科學相關研究所課程，過去曾任工程師、獨立遊戲開發者，也曾在教育機構任職並獲選為「優秀教師」。部分熟人形容他聰明但性格孤僻，高中時期隊友則稱他是天才邊緣人。

此外，他過去曾參與2017年相關創新活動，展示輪椅安全煞車裝置設計，被視為具工程能力的青年發明者。不過此次事件也出現政治連結線索，聯邦選舉委員會（FEC）資料顯示，艾倫在2024年曾透過ActBlue平台捐款25美元，並在備註中寫明「指定捐予賀錦麗競選總統」，其政治傾向仍待調查釐清。

更受關注的是，嫌犯疑似在行動前留下具爭議性的文字內容，自稱「友善的聯邦刺客」（Friendly Federal Assassin），並對政治人物與政府表達強烈批評情緒，內容涉及暴力與意識形態言論。執法單位正進一步分析其精神狀態與是否存在計畫性犯案動機。

還有現場志工向媒體表示，嫌犯可能曾在會場周邊隱匿，並疑似利用儲物空間組裝武器後才發動攻擊，顯示整起事件具一定程度預謀性，但相關細節仍待官方證實。

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