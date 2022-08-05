死亡+54！最年輕為2名40多歲男　染疫後都爆心肌梗塞

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增54名新冠確診後死亡個案，當中最年輕個案有2人僅40多歲，都是男性，分別接種3劑和1劑疫苗，且有慢性病史，這2人發病後住院都出現心肌梗塞等共病，不幸過世。

指揮中心指出，今日新增54例本土病例死亡個案，為27例男性、27例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、35例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月27日至8月3日，死亡日期介於5月20日至8月2日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，第一例40多歲男性，本身有心血管疾病、糖尿病等病史，有接種3劑疫苗，7/5檢驗新冠陽性住院，發病症狀待瞭解，住院之後不幸併發多重疾病，包含心肌梗塞、感染性心內膜炎、肺炎併呼吸衰竭，7/28於醫院死亡。

另一例40多歲男性，本身有慢性神經系統疾病，5/21接種第1劑疫苗，5/22發燒咳嗽頭痛，全身不適，5/23就醫服藥，但5/26因為呼吸困難，自行快篩陽性，到醫院急診就醫，經過PCR採檢確診。診斷有肺炎併呼吸窘迫，住加護病房給予瑞德西韋治療，住院期間不幸出現心肌梗塞合併急性心臟衰竭，急救無效，5/28過世。

這名個案通報距離死亡時間較久，羅一鈞說明，是因為醫院最近修改死亡證明書，把主要死因載入新冠確診，重新提報。

▲▼指揮中心公布本土病例分析及中重症個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

►支持台灣農產品！來買【趣採蜜】養蜂場正港台灣荔枝蜂蜜搶購組

►疫情降溫但口罩還是要戴好，優惠價補貨【4D立體韓版】摩戴舒醫療用口罩