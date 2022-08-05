陸4飛彈首穿越台灣　蔡適應批謝國樑「默不吭聲」

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪台行程後，北京政府以軍演進行報復，自4日至下周一（8日）上午10時，將在台灣周邊海域和空域共7處進行軍事演訓行動，引發外界擔憂1996年台海危機重演。民進黨基隆市長蔡適應今（5日）受訪批評，國民黨基隆市長參選人謝國樑對中方行為默不吭聲，是否把自己在中國的投資，看得比北北基安全更前面？

中共4日在台灣周邊6處海域操演，實彈射擊11枚東風系列彈道飛彈，根據日本防衛省公布中國飛彈軌跡指出，推測有4枚飛彈飛越台灣上空。對此，蔡適應今天表示，對岸發射導彈意圖影響區域安全穩定，中國這次發射導彈是以威嚇為主，沒有真的要打台灣，中方就是故意藉此表示「你看我可以打得到」，但這已不是新聞了。他直指，此舉確實造成亞太各國的震怒，包括我國及日本多國都表達抗議，且此次中方導彈打到「北方三島」區域，對當地漁民產生一定程度的影響，因此他要表達譴責。

蔡適應表示，「北方三島」是傳統上重要的漁場，也屬於基隆市的範圍內，並在台北港、基隆港進出的路徑上，北台灣包括台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍均發表聲明，批評破壞區域穩定，然而，他的對手謝國樑卻是默不吭聲的。

蔡適應談及，「我的對手是默不吭聲的，為什麼？因為這幾個候選人裡面，他在中國有投資的行為，是不是因為這樣子，他會把他的利益投資行為，看得比我們北北基、北台灣的安全更前面？」這是他無法接受的事情，北北基幾位候選人都有表達抗議，但他的對手卻默不吭聲。

▲民進黨立委蔡適應。（資料照／記者屠惠剛攝）