全台黨部主委團結力挺　林佳龍：年底用選票向中國說「不」

▲民進黨多個縣市黨部主委為林佳龍加油打氣。（圖／林佳龍辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／新北報導

新北市長選戰開打，民進黨多個縣市黨部主委今（5日）前往新北市，為新北市長參選人林佳龍加油打氣，包括澎湖、金門、連江3個離島黨部主委都現身力挺；面對近日中國在台灣周邊進行大規模軍演，林佳龍表示，這不僅是民進黨同志愛的展現，也體現台灣人「勇敢向前行」，希望，展現台灣捍衛民主的民意。

林佳龍表示，民進黨是草根政黨，地方黨部平常就在為推動民主進步盡心盡力，他這次接受徵召提名參選新北市長「有所有同志相挺，一點都不孤單」，新北市是台灣縮影，各縣市都有移入新北市的鄉親，全國的人都能影響新北市的選舉，「一起讓新北大翻新」，民進黨17年沒有在新北市執政，蘇貞昌擔任台北縣長任內、蔡英文總統執政之後，都給新北許多建設支持，他若當選市長，不僅能中央地方合作、北北基桃首都圈都能共同發展。

林佳龍指出，中共軍演暴露霸權本質，會讓台灣人更珍惜民主，呼籲台灣人在年底用選票支持民進黨提名的參選人，用選票向中國說「不」，「這一票全世界都在看」，用和平、輕鬆的方式展現台灣民意，真正做到抗中保台，他會和台北市長參選人陳時中一起努力，「雙北雙箭頭，頂住壓力捍衛民主」。

民進黨新北市黨部主委、林佳龍競辦執行總幹事何博文表示，新北這一戰舉足輕重，林佳龍過去在中央、地方歷練完整，不僅有論述能力、也有執行能力，林佳龍會做好新北市政檢驗的工作，並提出最具體的政見，希望年底新北市「綠色執政榮光再現、議員紅不讓」。

民進黨台北市黨部主委張茂楠指出，新北市是台灣的重中之重、是台灣人口最多的城市，「新北市贏、台灣就贏」，透過今天全國各底黨部主委齊聚一堂，希望讓所有在新北市居住的外縣市的市民朋友了解「新北市是移民城市」，大家團結一致、聚沙成塔，用最堅定的力量支持林佳龍。

民進黨全國各地黨部主委，包括台北市張茂楠、新北市何博文、桃園市張丞儀、台中市李天生、宜蘭縣陳俊宇、澎湖縣顏家康、金門縣蔡其雍、連江縣李問、勞工黨部蔡坤財等多位主委出席力挺，宜蘭縣黨部主委陳俊宇更特別帶來宜蘭「蔥、蒜」送給林佳龍，祝福林佳龍「蔥滿勝蒜、高票當選」。