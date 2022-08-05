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共軍鎖台軍演Day2！美派7軍機強化台海行動　6架加油機支援

記者詹雅婷／綜合報導

我國防部5日證實，共軍圍台軍演今再度跨越海峽中線。根據「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特發布的最新資訊，在中國軍事演習第2天，美方加強在台灣本島附近的空中ISR行動，派出至少7架各類型偵察預警機，另有6架空中加油機支援。

▲▼共軍鎖台軍演第二天，美軍出動7架偵察機。（圖翻攝自SCS Probing Initiative推特）

▲共軍鎖台軍演第二天，美軍出動7架偵察機。（圖／翻攝自推特／SCS Probing Initiative）

SCSPI透過貼文指出，美軍5日至少派出7架軍機，包括1架RC-135S型電子偵察機、1架RC-135V型偵察機、3架P-8A反潛巡邏機、1架E-3G空中預警機與1架U-2S高空偵察機，且另有6架KC-135空中加油機支援。

美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台後，兩岸緊張局勢不斷升級，中國軍方下令自4日中午12時起，在環繞台灣海域的7個區域展開連續72小時的軍演行動，形同直接把整個台灣封鎖包圍。依據我國防部4日說法，共軍自下午1時56分起至下午4時止，向台灣北部、南部及東部周邊海域發射11枚東風系列彈道飛彈。 

美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）4日表示，隨著中國在台海發射飛彈，五角大廈已指示「雷根號」留在台灣周邊海域監控情勢，「我們不會放棄維持西太平洋海空域在符合國際法的情況下運行的理念，並會持續像我們過去數十年來一直在做的一樣，支持台灣，並捍衛印太地區的自由開放」。

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