共軍鎖台軍演Day2！美派7軍機強化台海行動　6架加油機支援

記者詹雅婷/綜合報導

我國防部5日證實,共軍圍台軍演今再度跨越海峽中線。根據「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)推特發布的最新資訊,在中國軍事演習第2天,美方加強在台灣本島附近的空中ISR行動,派出至少7架各類型偵察預警機,另有6架空中加油機支援。

▲共軍鎖台軍演第二天,美軍出動7架偵察機。(圖/翻攝自推特/SCS Probing Initiative)

SCSPI透過貼文指出,美軍5日至少派出7架軍機,包括1架RC-135S型電子偵察機、1架RC-135V型偵察機、3架P-8A反潛巡邏機、1架E-3G空中預警機與1架U-2S高空偵察機,且另有6架KC-135空中加油機支援。

PLA Exercises Day 2: US military strengthens aerial ISR operations around Taiwan island, at least 1 RC-135S, 1 RC-135V, 3 P-8As, 1 E-3G, 1 U-2S are on the spot, supported by 6 KC-135 tankers, August 5. #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/VlzRE7qUeN