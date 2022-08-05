白宮：美國未來數周將通過海空路線穿越台海　繼續支持台灣

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共解放軍4日起展開大規模實彈演習，向台灣東北部及西南部周邊海域發射多枚飛彈。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）譴責，中國對眾院議長裴洛西訪台反應過度，美國未來數周也將循標準海空路線，穿越台灣海峽，繼續展現對台支持。

▲ 柯比批評共軍射彈不負責任。（圖／達志影像／美聯社）

柯比4日在白宮例行簡報上重申，美國不尋求也不樂見危機發生，但將持續依循國際法，在西太平洋海域及空域活動，並繼續支持台灣，捍衛自由開放的印太區域，未來數周也將通過台灣海峽，進行標準空域及海域過境，符合美方長期捍衛海洋自由及國際法的行動，並以進一步措施展現對日本等區域盟友的安全承諾。

他透露，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已下令美軍航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）戰鬥群持續停駐台灣周邊海域，以監控局勢，打臉共軍宣稱將雷根號逼退幾百公里的說法。

對於共軍射彈，柯比則嚴詞批評，這些不負責任的行為不符合維護台海與區域和平穩定的長期目標，指責中國以裴洛西訪台為藉口，在台海及周邊區域加劇挑釁性軍事活動，實際上是為建立新現狀，以獲得新常態，但美國與世界都不會接受。

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