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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逾40本土社團挺「台派阿中」　陳時中高呼：我好想做市長啦！

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰開打，台灣社、台灣北社、台灣客社等逾40個本土社團今（5日）成立「陳時中競選台北市長聯合後援會」，包括中研院院士林明璋、台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲等人與會力挺。民進黨台北市長參選人陳時中致詞時自稱「台派阿中」，還笑稱「我好想做市長啦」，引發支持者熱烈歡呼「阿中凍蒜啦！」他並允諾，一定會把事情做好，盼市長當選、市議員全壘打。

▲▼陳時中出席台派聯盟「陳時中聯合後援會」成立大會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中今天出席台派聯盟「陳時中聯合後援會」成立大會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

陳時中致詞時自稱「我是台派阿中啦」，他談及，近期美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，「我們都真歡喜，但有人真不爽」，面對這件事情他們是冷靜、不躁進、理性、不挑釁，最重要的是「堅定不退縮」，所以他常常說，國際事務有總統運籌帷幄，內政有行政院長「有政府會做事」；他也要大聲向某些人說「不要再來亂了」。

陳時中說，他對於市政的看法就是要腳踏實地，該做的事情就努力的做，因此他提出「把事做好、台北更好、台灣共好」的競選口號，台北作為台灣的首都，一定要擔任領頭羊。他開玩笑說，他好想做市長，要支持者投票給他、揪朋友都投票給自己，這樣他就會信心百倍，另外也要支持民進黨市議員參選人全壘打，才可以「做事情又把事情做對做好」。

此外，陳時中會前接受媒體聯訪時，被問及如何爭取中間選票支持，陳直言，他一向不分藍綠，他要當市長，就是服務所有市民，台北怎麼進步是他的努力方向。

台派聯盟今天成立「陳時中聯合後援會」，參與單位包括：台灣社、台灣北社、台灣客社、台灣教授協會、台灣制憲基金會、台灣李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台灣母語教師協會 、台灣獨立建國聯盟、台灣基督長老教會、台灣陪審團協會、台灣公投護台灣聯盟 促進會、台灣國、台灣聯合國協進會、台北市台灣語協會、臺灣民主永續平台協會、台灣民報文化事業、台灣綠色民主青年學會、台北市青年綠政協會、台灣教育發展協會、台灣新國家運動、台灣福爾摩莎人文關懷協會、台灣東突厥斯坦協會、台灣228關懷總會、台灣寶島廣播電台、台灣好民文化行動、台灣新視界協會會、台灣美日民間交流協會、台灣數位電商創新協會、台灣新創智能產業發展協會、台灣島永續發展協會、台北市客家自強協會、台北市科技永續教育協會、台北市美好生活藝術協會、台灣人文教育公共發展協會、台北市美術教育推廣協會、台灣綠能發展創新協會、台灣綠色民主教育學會。

▲▼陳時中出席台派聯盟「陳時中聯合後援會」成立大會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳時中出席台派聯盟「陳時中聯合後援會」成立大會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳時中出席台派聯盟「陳時中聯合後援會」成立大會記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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