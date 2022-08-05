蔡培慧團隊檢舉許淑華碩論抄襲　籲別為選情「官官相護」

▲蔡培慧團隊成員檢舉許淑華抄襲。（圖／蔡培慧團隊提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨先前猛攻民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，卻被爆出其南投縣長參選人許淑華碩士論文涉抄襲南投縣政府研究報告。民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡今（5日）前往南投縣政府前遞交檢舉函，呼籲縣府儘速釐清疑慮，不要為了許的選情「官官相護」，侵害南投縣民的權益。

陳紀衡、民進黨南投縣議員參選人沈夙崢及曾琮愷等人今天一同到南投縣政府前遞交檢舉函，要求縣府計畫處針對許淑華的碩士論文抄襲縣府計畫處獎助的研究計畫內容，恐侵犯縣府著作權與智慧財產權，請縣府計畫處務必立案調查並向大眾說明對許「公帑私用」的疑慮。

陳紀衡指出，許淑華論文各章節的抄襲比例之高，且該研究報告作者謝百傑，也承認研究報告是他提供許淑華運用，許淑華明顯侵犯南投縣政府的著作權與智慧財產權，該研究報告既接受縣府核發獎勵金，縣府公帑的智慧財產，本該受到全民監督，籲請縣府須儘速釐清疑慮。

沈夙崢表示，許淑華必須立即出面澄清，她的論文資料來源是否有挪用、抄襲以公帑獎勵所產出的縣政府報告，這不只是學術倫理的問題，更是她個人利用權力「公器私用」、「公私不分」的問題。

曾琮愷並指，許淑華論文抄襲已違反學術倫理，卻還對外回應對論文原創性具有信心，整份研究報告就是南投縣政府計畫處獎助的研究報告，何來原創性可言？許淑華這樣的行為不就是「公帑私用」嗎？是否代表每一位南投縣民要寫碩士論文時，都可以直接拿縣府計畫處的研究報告來複製貼上，還可以不用註明出處？呼籲許淑華應誠實面對「公帑私用」的錯誤行為，南投縣政府更應主動啟動調查。