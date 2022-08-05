　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡培慧團隊檢舉許淑華碩論抄襲　籲別為選情「官官相護」

▲▼民進黨南投縣長蔡培慧縣長競選團隊發言人陳紀衡、議員參選人沈夙崢及曾琮愷，一同到南投縣政府前遞交檢舉函，檢舉許淑華的碩士論文抄襲縣府計畫處獎助之研究計畫內容。（圖／蔡培慧團隊提供）

▲蔡培慧團隊成員檢舉許淑華抄襲。（圖／蔡培慧團隊提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨先前猛攻民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，卻被爆出其南投縣長參選人許淑華碩士論文涉抄襲南投縣政府研究報告。民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡今（5日）前往南投縣政府前遞交檢舉函，呼籲縣府儘速釐清疑慮，不要為了許的選情「官官相護」，侵害南投縣民的權益。

陳紀衡、民進黨南投縣議員參選人沈夙崢及曾琮愷等人今天一同到南投縣政府前遞交檢舉函，要求縣府計畫處針對許淑華的碩士論文抄襲縣府計畫處獎助的研究計畫內容，恐侵犯縣府著作權與智慧財產權，請縣府計畫處務必立案調查並向大眾說明對許「公帑私用」的疑慮。

陳紀衡指出，許淑華論文各章節的抄襲比例之高，且該研究報告作者謝百傑，也承認研究報告是他提供許淑華運用，許淑華明顯侵犯南投縣政府的著作權與智慧財產權，該研究報告既接受縣府核發獎勵金，縣府公帑的智慧財產，本該受到全民監督，籲請縣府須儘速釐清疑慮。

沈夙崢表示，許淑華必須立即出面澄清，她的論文資料來源是否有挪用、抄襲以公帑獎勵所產出的縣政府報告，這不只是學術倫理的問題，更是她個人利用權力「公器私用」、「公私不分」的問題。

曾琮愷並指，許淑華論文抄襲已違反學術倫理，卻還對外回應對論文原創性具有信心，整份研究報告就是南投縣政府計畫處獎助的研究報告，何來原創性可言？許淑華這樣的行為不就是「公帑私用」嗎？是否代表每一位南投縣民要寫碩士論文時，都可以直接拿縣府計畫處的研究報告來複製貼上，還可以不用註明出處？呼籲許淑華應誠實面對「公帑私用」的錯誤行為，南投縣政府更應主動啟動調查。

▲▼民進黨南投縣長蔡培慧縣長競選團隊發言人陳紀衡、議員參選人沈夙崢及曾琮愷，一同到南投縣政府前遞交檢舉函，檢舉許淑華的碩士論文抄襲縣府計畫處獎助之研究計畫內容。（圖／蔡培慧團隊提供）

▲▼民進黨南投縣長蔡培慧縣長競選團隊發言人陳紀衡、議員參選人沈夙崢及曾琮愷，一同到南投縣政府前遞交檢舉函，檢舉許淑華的碩士論文抄襲縣府計畫處獎助之研究計畫內容。（圖／蔡培慧團隊提供）

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
快訊／美出動7軍機飛台海！　6架加油機支援
共軍4飛彈穿台！「美中日台反應」一次看
和碩副董與裴洛西午宴「大陸廠遭停工」？　公司緊急回應
快訊／外交部網站遭攻擊！　每分鐘1億7千萬多次
共軍飛彈穿台　為何不用愛國者攔截？專家曝3圖解答
LIVE／平潭居民狂洩軍演畫面官方下令封口　美曝雷根號最新動
快訊／國防部：共軍圍台軍演今再跨越海峽中線！　空軍廣播警告
屏東小琉球被劃「軍演區」世界成名　漁民憂：怎麼生活
快訊／日外相「東協會議」發言途中　中俄外長當眾離席！
獨／陸軍演告知「禁洩漏國安機密」簡訊曝光！　台商收到了
田馥甄12年前歌曲「隔一片海互不打擾」　陸平台下架：直接封殺
快訊／國1五楊高架火燒車！　燒到剩骨架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

視訊美眾議員　柯建銘曝會議內容：武器採購、FTA入列

1年429件！新北裁罰電子煙違規　未成年持菸具最大宗

快訊／外交部網站遭中俄網軍攻擊　每分鐘1億7千萬多次

陸4飛彈首穿越台灣　蔡適應批謝國樑「默不吭聲」

共軍飛彈穿台　為何不用愛國者攔截？專家曝3圖解答：浪費稅金

南韓總統未見裴洛西　藍議員狂讚：好樣的！知道世界工廠在中國

快訊／共軍圍台軍演今再跨越海峽中線　國防部認高度挑釁：廣播警告

蔡培慧團隊檢舉許淑華碩論抄襲　籲別為選情「官官相護」

言論遭綠營側翼抹紅　張善政嘆：不能漂白林智堅論文與球場爭議

4枚飛彈穿台灣！　蔣萬安籲中共：懸崖勒馬「不要再有下次軍演」

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

視訊美眾議員　柯建銘曝會議內容：武器採購、FTA入列

1年429件！新北裁罰電子煙違規　未成年持菸具最大宗

快訊／外交部網站遭中俄網軍攻擊　每分鐘1億7千萬多次

陸4飛彈首穿越台灣　蔡適應批謝國樑「默不吭聲」

共軍飛彈穿台　為何不用愛國者攔截？專家曝3圖解答：浪費稅金

南韓總統未見裴洛西　藍議員狂讚：好樣的！知道世界工廠在中國

快訊／共軍圍台軍演今再跨越海峽中線　國防部認高度挑釁：廣播警告

蔡培慧團隊檢舉許淑華碩論抄襲　籲別為選情「官官相護」

言論遭綠營側翼抹紅　張善政嘆：不能漂白林智堅論文與球場爭議

4枚飛彈穿台灣！　蔣萬安籲中共：懸崖勒馬「不要再有下次軍演」

白白一片「Google 首頁」要改版了？測試版新增10大資訊圖卡

發動天變！「雷神」費城登板球場雷聲大作　竟不是特效

管罄tag倪安東「給我人生帶來混亂」 下秒反轉告白：填補彼此缺乏

苗栗英才夜市驚現第三隻手　他趁攤商忙架傘偷錢盒畫面曝

共軍鎖台軍演Day2！美派7軍機強化台海行動　6架加油機支援

海灌6瓶啤酒騎車上路撞死人「酒測值破表」　史瓦帝尼男大生判5年

桃園男大生盜室友帳號考試　害他期末只拿8分氣炸！無聊下場曝

雙「英」聯手！英業達、英特爾宣布合作　全方位佈局5G、資料中心

從松山到英熊全披綠色戰袍　呂蔡瑜倫期待對決學長胡瓏貿

視訊美眾議員　柯建銘曝會議內容：武器採購、FTA入列

政治熱門新聞

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／國防部深夜剛回應「官網又被癱瘓」外交部也掛了

共軍4飛彈飛越台灣警報沒響原因曝　一射出就被我軍算出高度落點

軍演鎖台　蔡英文：台灣不會被擊倒

中國對台「不爽就打飛彈」　黃暐瀚：不求戰不等於跪著活

飛彈越台灣上空民防沒警報　柯文哲籲公開：讓我們有些準備

快訊／共軍圍台軍演今再跨越海峽中線　國防部認高度挑釁：廣播警告

共軍導彈飛越大台北　曝穿越台灣愛國者導彈3密集部署地點

快訊／共軍再派無人機侵擾金門　合計3批4架次出現烈嶼、北碇上空

快訊／時機敏感！北捷大直站列車傳煙霧、焦味　緊急疏散旅客

大陸連三天「環台軍演」　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕

國防部網站連2晚癱瘓　4天攻防一次看

更多熱門

相關新聞

逾40本土社團挺「台派阿中」　陳時中：好想做市長

逾40本土社團挺「台派阿中」　陳時中：好想做市長

台北市長選戰開打，台灣社、台灣北社、台灣客社等逾40個本土社團今（5日）成立「陳時中競選台北市長聯合後援會」，包括中研院院士林明璋、台灣聯合國協進會榮譽理事長蔡明憲等人與會力挺。民進黨台北市長參選人陳時中致詞時自稱「台派阿中」，還笑稱「我好想做市長啦」，引發支持者熱烈歡呼「阿中凍蒜啦！」陳並允諾，他一定會把事情做好，盼市長當選、市議員全壘打。

張善政稱「大陸沒有人權是優勢」惹議　她痛批：急抱大腿

張善政稱「大陸沒有人權是優勢」惹議　她痛批：急抱大腿

陳時中拋「國際事務局」擺脫一中　柯文哲：小英敢把陸委會併外交部？

陳時中拋「國際事務局」擺脫一中　柯文哲：小英敢把陸委會併外交部？

推國際事務局　陳時中：不會有衛生局就沒衛福部

推國際事務局　陳時中：不會有衛生局就沒衛福部

快訊／中共圍台實彈軍演　陳時中：敬告母湯擱來亂

快訊／中共圍台實彈軍演　陳時中：敬告母湯擱來亂

關鍵字：

蔡培慧許淑華2022九合一大選2022南投縣長

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

快訊／共軍東風系列彈道導彈飛越台北上空　國防部深夜回應了

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

警政系統「全台癱瘓」勤務停擺！基層警崩潰：救我

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／台南20噸吊車翻覆　駕駛慘遭重壓無生命跡象

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

曹興誠怒轟軍演！捐1億美元助國防　嗆「以為台灣人都貪財怕死」

2寶媽塞奶「請尪幫忙吸」　急診醫掀衣一看不忍

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面