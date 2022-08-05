嗆蔣萬安「割稻子尾」　陳時中：不能沒貢獻還說都是自己做的

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前宣稱，自己成功推動不孕症人工生殖補助，卻遭到民進黨立委林靜儀、管碧玲等人打臉。對此，民進黨台北市長參選人陳時中5日受訪時表示，他最討厭的負面選戰就是對選民沒有誠實以對，將沒做的事情大肆宣傳，說成是自己做的；或是別人一起做，也說成是自己做的，「割稻子尾」這種。

針對「不孕症人工生殖補助」，陳時中指出，蔣萬安擔任立委時，的確於110年3月提出擴大補助，然而早在109年時，由於少子化的關係，「我已經交代國健署研議補助擴大。」

陳時中補充，108年起推動「不孕症人工生殖補助」的立委包括邱志偉、何志偉、邱泰源、羅明才；109年包括林淑芬、莊競程、管碧玲與吳玉琴；而蔣萬安則到110年才推動，「去年審預算時，還對我們這個錢不是很滿意。」

陳時中說，他最討厭的負面選戰就是對選民沒有誠實以對，將沒做的事情大肆宣傳，說成是自己做的；或是別人一起做，也說成是自己做的，「割稻子尾」這種。有沒有貢獻，自己心裡應該很清楚，可若要把功勞強刮過來說是自己做的，再讓別人點破，選戰這樣打沒意思，每一位參選人應該要有自知之明。

陳時中強調，有做過就是有做過，沒做過就是沒做過；有部分的貢獻就是有部分的貢獻，有微小的貢獻就是有微小的貢獻，這都不容抹煞；但不能沒貢獻，卻還說都是自己做的，這樣就不對了。

對於綠營批評一事，蔣萬安競辦發言人洪孟楷先前回應，政策凡走過必留下痕跡，衛福部公布政策擴大補助政策，補助的對象從中低收入戶放寬至45歲以下不孕症夫妻，那是誰最具體提出？蔣萬安早在去年3月31日臨時提案，就已要求衛福部研議放寬不孕整補助至一般家庭，但要有排富條款。

▲陳時中接受訪問。（圖／翻攝《官我什麼事》節目）