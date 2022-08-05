台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

▲台南路上的紅綠燈竟多達10個燈號。（圖／翻攝自路上觀察學院）

實習記者徐羽彤／綜合報導

平常在路口大多會看到三顆號誌的紅綠燈，有時會因需求增加左、右轉燈，但日前有人發現路上竟出現了10個號誌燈，並分享至網路上，隨後也有在地人證實，「是真的並非P圖！」

一名網友至《路上觀察學院》分享一張有趣的照片，可以看見在台南市北區小東路與長榮路交叉口，上方的紅綠燈竟高達10個燈號，比一般的號誌桿多出了一倍，讓原PO笑喊「10燈獎，沒懸念」。

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貼文一出引來熱議，網友笑喊「十燈！結果只亮兩個…」、「一看還以為是跳舞機」、「等等就騎去現場看看」、「比看音符還難欸，反應能力要超強的！」、「我第一次知道原來可以放到10個」、「紅橙黃綠藍靛紫再來個左轉燈，報告長官全部到齊！」

▲目前號誌舊桿已拆除，該路口作業已完成。（圖／翻攝自路上觀察學院留言區）

除此之外，有不少人認為是P圖，內行人跳出來澄清「那是新舊紅綠燈在交接，才會出現同時兩個在上面，現在舊的已經拆了」、「是重疊的兩支紅綠燈不是P圖」、「小東長榮路口8/3進行號誌燈桿汰換作業，新桿需先立上後舊桿才可拆除。您所拍的照片是在施工當下所拍攝，目前號誌舊桿已拆除，該路口汰換作業已完成」。