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台南警力吃緊擴編勢在必行　林燕祝要求警長盡快解決

▲台南市議員林燕祝5日在市議會對警察局質詢時指出，要求市警局盡快進行警力擴編，以免辦案人力不足影響治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝5日在市議會對警察局質詢時指出，要求市警局盡快進行警力擴編，以免辦案人力不足影響治安。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝5日在市議會對警察局質詢時指出，中共軍演發射飛彈，警政系統全台癱瘓，要警察局及早做出因應措施，另永康分局所受理的案件數量是全台第4名，2022年1-7月就高達2924件，要求市警局盡快進行警力擴編，以免辦案人力不足影響治安。

林燕祝說，當台南市各分局偵查隊的統計，永康分局的刑事案件比其他分局多了1倍，但卻僅有9個小隊，偵查人力嚴重不足，必須盡快擴編，幫永康分局偵查隊再增加兩個小隊。對於現警力不足，縮減警察一些不必要的勤務，她舉出市長行程不需派過多的警力，且市長的維安就已經有自己的隨扈，員警有更多時間可以加強員警的在職訓練與進修，特別於法律的這個部分，因法規的不斷更新，導致有時執行勤務上如碰到爭議而吃虧。她也憂心警力在地化與老化，平均年齡為41歲，5到10年後會出現斷層問題。

對於酒駕的取締，林燕祝肯定警察局的辛勞，今年至6月底比去年同期多557件，酒駕事故發生明顯下降，她建議可以參考其他縣市，在重要或肇事件數較多的路口與安全島設置標語，或辦理口號相關競賽活動。另，對於4日因中共軍演發射飛彈，警政系統全台癱瘓，要警察局及早做出因應措施，不要因為這些問題導致勤務大亂。

台南市警察局長方仰寧回應，警力擴編他會繼續努力，雖然說縮減警察一些不必要的勤務是最快速有效的方式，但在執行有些市長勤務時，因考量到交通繁雜問題必須派出交管人力。員警每個月都有固定的常訓時間，目前分為學科與術科兩個部分，引進新的法令並且聘請專家學者來上課。

對於台南市員警在地化與平均年齡偏高，方仰寧表示在地化的好處對於當地比較了解，經驗也較豐富，會將新進人員分發到業務較繁重的地區。酒駕的標語他很認同建議，過去有做過，未來也會強化。

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