推國際事務局　陳時中：中央地方分工「不會有衛生局就沒衛福部」

▲陳時中今天上午出席台派聯盟「陳時中聯合後援會」成立大會記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前提出成立「國際事務局」構想，引發政壇熱議，北市府更酸陳恐不太清楚地方政府組織編制。對此，陳時中今（5日）上午受訪說，「地方有地方自治，不會有衛生局就不要有衛福部，中央地方分工是重要的事情」。

陳時中日前提出，他主張設立「國際事務局」的專責機構，未來在國際招商、賽場賽館、還有國際賽事、城市交流，都是很重要的，因為國內將來一定外籍人士增加，如何好好照顧、讓他們覺得台灣對外籍人士是友善城市，大家願意進來投資，這都是非常專門的事情，尤其希望吸引更多專業的年輕人大家進來一起拚，他認為這裡面有長足進步的空間在。

此外，陳時中今天上午出席台派聯盟「陳時中競選台北市長聯合後援會」成立記者會前受訪說，他要打造「世界的台北」，讓世界看得到，有必要成立專責單位職司招商、行銷、交流、賽事、展場等工作，並招募年輕人培養專業國際人才，讓世界看得到台北市。

另對於外界批評可能不懂地方組織編制，以及國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，不知要取代陸委會還外交部，陳時中說，要在局處總量做最恰當、有效率的運作，會做全體的安排，「地方有地方自治，不會有衛生局就不要有衛福部，中央地方分工是重要的事情」。