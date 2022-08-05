陳時中拋「國際事務局」擺脫一中　柯文哲：小英敢把陸委會併外交部？

▲柯文哲出席111年度台北市政府員工親子日開幕活動。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，其中又以台北市長選舉最受關注。民進黨台北市長參選人陳時中拋出創設「國際事務局」想法，增強與世界連結、掙脫世界長久受限一中敘事的框架。對此，台北市長柯文哲酸，「請小英總統先把陸委會併到外交部，看她敢不敢」。

陳時中表示，台北要與其他國際城市並駕齊驅，涉外事務組織架構需更制度化，強化對外關係經營，創設「國際事務局」可以分享地方自治經驗，在既有基礎上增添軟實力，說好台北的故事，掙脫世界長久受限一中敘事的思考框架。

柯文哲說，他個人很不喜歡一直增加單位，「我知道有的縣市有毒防局、青年局，我們內部也討論過要不要做這些東西，後來說不用」；柯解釋，因為北市府有青年事務委員會、毒防委員會、國際事務委員會，「管理學上叫矩陣式管理，就是說有局處、有一個委員會，委員會可以搭配不同局處整合」，所以也不一定要一直增加局處，矩陣式的組織，有唸過企管都知道。

柯文哲說，他沒有特別意見，但是他個人不贊成每次有什麼就要增加局處，也不是說增加局處才表示我們對他的重視，就好像台北市也有青年事務委員會、也有毒防委員會、國際事務委員會，你要說全部變成青年局、毒防局、國際事務局，「我跟你講，官越多，組織越多官位就越多，只是領薪水的人變多，不一定事情做多」。

另外，陳時中還提到，成立國際事務委員會可以幫助台灣擺脫一中思想，對此，柯文哲大酸，「我聽不懂，我是有個建議，請小英總統先把陸委會併到外交部，看她敢不敢」。