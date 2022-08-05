中央大力補助汐東線377億經費　蘇貞昌：做事腳步不會停止

▲蘇貞昌5日視察捷運汐止東湖線規劃情形。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌5日到新北市視察捷運汐止東湖線規劃情形，肯定新北市長參選人林佳龍在交通部長任內搭建溝通平台促成，同時也大放選舉年利多，強調，汐東線捷運377億經費中央會大力補助，也將推動基隆捷運如期如質興建，串聯北北基的交通動脈，讓三市居民通勤往來，將變得更便利、更緊密。

蘇貞昌說，選舉難免吵來吵去，但政府做事的腳步不會停止。今年2月底，我到基隆七堵宣布基隆捷運，當時3縣市的首長或者副首長都在場，當時我就認同表示，應該把基隆捷運延長至新北最最需要的汐東線，才5個多月，已經有相當的進度。

蘇貞昌表示，今天特別來宣布，這一條最能整合整個內湖、南港、汐止，甚至於基隆，能夠貫通台北捷運、基隆捷運，甚至於台鐵和高鐵，一次能夠在新北有5個車站，在台北有一個車站，從汐止區公所到東湖站，在在非常重要，也是新北的期待，377億我們也會大力補助。

「這種好消息，趕快來告訴新北市民，同時向全國同胞宣布，中央、地方一起合作。」蘇貞昌說，也謝謝當時2020年10月林佳龍前部長成立一個溝通平台，王國材部長接續努力，3個市長也都能夠互相體諒、合作，才有今天一步一步的進展，我還是呼籲大家同心合作，是人民的福氣，希望一起努力。