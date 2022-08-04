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跟進陳時中！林佳龍拋成立國際事務局　再批侯友宜城市外交成果

▲▼民進黨新北長參選人林佳龍的競選總部今天(8/1)正式開張，競選團隊將會陸續進駐，展開為期三個多月的競選活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蔡佩珈／台北報導

繼民進黨台北市長參選人陳時中拋出，若當選要將台北市政府國際事務組升級成「國際事務局」，民進黨新北市長參選人林佳龍4日也在臉書發文宣布，他若當選要在新北市成立國際事務局，不只要提升新北市國際能見度，也欲藉雙北國際事務局的成立，讓城市的國際水準再上一級。

陳時中自宣布參選後，抓著台北市長柯文哲8年施政猛打，博得不少媒體目光，4日更在臉書表示，台灣的台北、國際的台北，未來上任後將以全球視野創設「國際事務局」，增強與世界連結。近來質疑新北市城市外交成果不彰的林佳龍，同日在臉書發文宣布，若當選要要在新北市成立國際事務局。

林佳龍說明，他當選後為新北市設立的國際事務局，將致力於推動與各國城市交流，在外交、經濟、文化、數位產業上建立交流網絡，提升新北國際能見度。

林佳龍說，新北市是台灣人口最多的城市，也是大台北首都圈的樞紐城市，不論從地理位置、人才資源、產業結構來看，新北市早具備良好的條件躍升為國際都會城市。

林佳龍指出，持平而論，新北市自升格後已過12年，新北市長侯友宜以副市長與市長身分主政的12年間，新北市無法上榜許多重要全球城市指標排名，而城市外交裡基本的「雙邊關係」建立上，侯友宜僅簽訂2個姊妹市，前9年更是掛0，國際交流能量有所不足。

林佳龍表示，城市是民主發展與外交重要的起點，新北市要成為外國人來台灣會記住的城市，更要致力於讓新北拓展台灣國際能見度，藉由推動雙北「國際事務局」的成立，他們要讓城市的國際水準再上一級。

林佳龍曾在7月31日控侯友宜任內未跟日本締結任何姊妹市，直言「真是不可思議」，受訪時又稱，侯友宜在新北市府12年內，似乎沒著力在城市外交，可見新北市雖是最大直轄市，但在台日交流幾乎是掛零；林也說，自己在台中市長任內增加14個姊妹市或友好城市，「這個就讓大家比較」。

但新北市府發言人張愛晶反擊林佳龍無視新北市的實質外交成果，包括締結49個姊妹市及友好城市、154座城市因新北市接軌聯合國永續發展目標，紛紛前來與新北市做朋友；張也批林沒做功課，卻企圖矮化新北。

新北市秘書處長饒慶鈺則指，根據台中市政府公開資料，台中市在林市長任內，不是新增14個姊妹市或友好城市，而是13個，日本群馬縣一個是續約，並非首簽。

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