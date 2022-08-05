陸方「以商圍政」動作不斷　蘇貞昌喊話：互利互惠才有利於人民

▲蘇院長5日視察捷運汐止東湖線規劃情形。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

中國大陸近來「以商圍政」力道加強，近來執行一連串不合理的經濟封鎖，從禁止出口天然砂到禁止水果、漁產輸入等，對台灣的產業經濟造成衝擊。對此，行政院長蘇貞昌說，這段期間看到中國用政治手段擾亂經濟，政府會更努力來拓展多方的市場，也對中國喊話，還是希望互利互惠，才是有利益於人民。

蘇貞昌表示，經濟學上有一句名言是「不要把所有雞蛋放在一個籃子」，過去偏重於在中國市場，現在看到中國一直是用政治的理由來擾亂經濟的活動，我們的廠商也都看到，中國是不按國際貿易做生意的原理來互動，所以也紛紛離開中國，所以有這麼多的台商回台，甚至於到其他國家投資。

「這段期間以來，中國從香蕉、鳳梨、釋迦、蓮霧打壓到漁產品等等，我們都看到中國是用政治手段來擾亂經濟。」蘇貞昌表示，政府會更努力來拓展多方的市場，減少在中國的相關投資跟做生意，也減少受害。

至於受害的廠商、民眾，蘇貞昌也強調，政府都會大力予以協助，減少損害，我們也已經擴展很多的外銷市場占有率，也對於中國互相之間，我們還是希望互利互惠，才是有利益於人民，也才是國際做生意的道理。