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趙少康批蔡英文不敢抗議大陸軍演　「潮水退了才知誰用嘴巴保台」

▲▼戰鬥藍公投說明會台北場,趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

▲中廣董事長趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，共軍4日中午起在台灣周邊6處海域進行軍演。中廣董事長趙少康4日於臉書發文表示，總統蔡英文喊「抗中保台」這麼多年，如今中國大陸軍機都快到家門口，卻不見蔡英文抗議。他諷刺，民進黨選舉時抗中保台喊得響亮，在現實世界只會低頭求和，「真是潮水退了才知道誰用嘴巴保台」。

面對裴洛西訪台一事，北京曾多次警告不會坐視不管；中國海事局也發布航行警告，將於8月2日0時至6日24時於南海部分海域進行軍事訓練，禁止船隻駛入，而在裴洛西於2日晚間10時43分搭乘專機「SPAR19」抵達台灣之前，中共公布將於8月4日至7日間於台灣周邊6個海空域進行實彈演習。

經貿方面，大陸海關總署於1日深夜對台灣100多家食品禁止進口，3日又宣布將暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚與天然砂輸入大陸，遭到外界解讀為報復裴洛西訪台之舉。

趙少康表示，中國大陸動作一波波，卻未看見蔡英文出面解決問題，行政院長蘇貞昌也神隱，沒有拿掃把出來展示。不禁令人疑惑，他們喊這麼多年的「抗中保台」，此時不趕快拿出保台絕招，使中國大陸害怕，讓台灣放心，還要等到何時？

趙少康表示，中國大陸幾波軍機穿越海峽中線都快到家門口，今日甚至在台灣領海軍演，蔡英文卻連抗議都不敢，平常只會抹紅在野黨誣賴舔共、不敢對共機擾台表達意見，這下真的兵臨城下，蔡英文趕緊搬出維持台海現狀承諾，強調願意和對岸啟動建設性對話。

趙少康諷刺，選舉時「抗中保台」喊得響亮，在現實世界只會低頭求和，「真是潮水退了才知道誰用嘴巴保台」。

趙少康表示，裴洛西為台灣帶來麻煩是不能否認的事實，執政者面對強權必須明哲保身，不必刻意挑釁，並在乎人民生活、經濟、安全，而非讓中國有藉口挑起戰爭或擦槍走火的危險。藍營只要憂國憂民提出警告，綠營便擺出一副毫不在乎的態度，一心只想抹紅藍營和中共唱和，實在很無聊、很可惡。

趙少康認為，蔡政府找到機會極盡挑釁中國大陸的能事，騙選票、謀取一黨利益，既然「抗中保台」口號喊這麼久，面對台灣海空將被大陸機艦封鎖3天，農漁產品、食品外銷大陸被扼殺，現在應該是蔡英文採取保台作為的最佳時機，呼籲蔡英文不要閃躲。

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