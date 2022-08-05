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大陸 大陸焦點 特派現場

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：想怎麼打就怎麼打

記者鄭思楠／綜合報導

解放軍4日至7日在台灣周邊海空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊。大陸國防大學教授、解放軍少將孟祥青透露，此次台海演習，航母編隊首次威懾性演練，核潛艇參演，構建了海上立體式的作戰體系；首次在台灣以東設置靶場，將當時給裴洛西護航的美國「雷根」號航母艦，逼退約幾百公里。

▲▼美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

▲美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

美國眾議院議長裴洛西2日晚抵達台灣，3日展開訪問行程，兩岸局勢緊張，一直在台灣周邊活動的雷根號及其打擊群的動向備受外界關注。《環球時報》報導，雷根號打擊群繼續向東移動，截至3日上午，它在日本沖繩以東的大東島附近。

英媒援引美國海軍第七艦隊4日最新說法，雷根號正在西太平洋的菲律賓海（Philippine Sea）執行既定任務。

《環球時報》報道引述北京大學海洋研究所主持的智庫「南海戰略態勢感知」計劃（SCS Probing Initiative，SCSPI）發布的Twitter 消息稱，8月3日，根據「灰狗」航母艦載運輸機的活動軌跡判斷，雷根號航母打擊群繼續向東移動。

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍東部戰區釋出最新台灣周邊演訓裝備照片。（圖／翻攝東部戰區微博）

解放軍4日展開軍演，區域包含台灣周圍6個海域、空域，日本防衛省晚間證實，有4枚導彈穿越台灣上空。據《央視》4日報導，孟祥青表示，這次的實彈射擊演練取得了圓滿的成功，實彈火力試射首次穿越台灣本島，也「穿越愛國者導彈密集部署的空域，同時在美國宙斯盾系統的眼皮底下精準打擊目標」，說明解放軍已解決在遠海、遠域看得見、打得準的問題，也代表解放軍的武器裝備性能已大幅提升。

他稱，解放軍陸軍的遠火系統射程遠、機動性強，從數十公里到數百公里，可以覆蓋台灣全島，「也就是說想什麼時候打就什麼時候打，想怎麼打就怎麼打，想打哪裡就可以打哪裡」，「所有的遠火系統都採取高機動性的運輸系統，能隨時發射，隨時停止，生存能力也非常強」，且遠火彈藥成本低，可大批量快速生產。

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