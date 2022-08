中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：想怎麼打就怎麼打

記者鄭思楠/綜合報導

解放軍4日至7日在台灣周邊海空域進行軍事演訓行動,並組織實彈射擊。大陸國防大學教授、解放軍少將孟祥青透露,此次台海演習,航母編隊首次威懾性演練,核潛艇參演,構建了海上立體式的作戰體系;首次在台灣以東設置靶場,將當時給裴洛西護航的美國「雷根」號航母艦,逼退約幾百公里。

▲美國航空母艦雷根號(USS Ronald Reagan)。(圖/路透)

Ronald Reagan CSG is moving to the east. It seems that the situation has been alleviated to a certain extent, even temporarily. #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/IsTdNjdsnI