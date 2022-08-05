飛彈越台灣上空民防沒警報　柯文哲籲公開透明：讓我們有些準備

▲柯文哲出席111年度台北市政府員工親子日開幕活動。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

中國大陸4日在台灣周遭海域舉行實彈軍演，國防部晚間也證實，有飛彈越過台灣上空。對此，台北市長柯文哲5日表示，民防系統沒有接到發警報的通知，是看了日本報導才知道有這件事情，「我覺得這樣，還是盡量公開透明，讓我們有一些準備」。

中國大陸4日在台灣周遭海域舉行軍演並發射9發彈道飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區；且根據日本方公布的資訊，其中甚至有幾枚越過台灣上空，國防部深夜證實該消息，但因飛彈高度在大氣層外，對地面區域並無危害。

柯文哲5日上午出席市府親子日活動受訪表示，民防系統沒有接到發警報的通知，系統是不曉得，是看了日本報導才知道有這件事情，「我覺得這樣，還是盡量公開透明，讓我們有一些準備」。

柯文哲說，整個台灣的空防，包括防空演習，還是要再落實一點，在這段時間會加強警備。至於是否覺得國防部沒發防空警告是故意隱瞞？柯不願多談，表示這要國防部才可以回答，他不曉得。

柯文哲表示，軍事也是專業，這他沒有辦法替國防部回答，還是國防部覺得高度超過100公里可以不發布？這不曉得，這要看他怎麼解釋。柯還說，這要總統府出來說明，沒有辦法代替他回答。