共軍導彈飛越大台北　曝穿越台灣愛國者導彈3密集部署地點

▲新店愛國者飛彈基地google3D地圖。（圖／翻攝Google map）

記者詹宜庭／台北報導

根據日本防衛省指出，共軍於下午1時56分起至下午4時，向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射常規彈道飛彈9枚，而其中4枚常規導彈之軌跡遭判定飛越台灣本島上空；中國《央視》也找來軍事專家證實飛彈「首次穿越台島」，強調穿越了台灣的愛國者導彈密集部署的空域，包括雙北的萬里、新店、南港。

關於共軍4枚飛彈穿越台灣上空一事，日本防衛省4日晚間公布飛彈軌跡圖，指出此4枚導彈皆從大陸福建沿岸發射，飛行距離約500-550公里。

大陸軍事專家國防大學教授、解放軍少將孟祥青接受《央視新聞》受訪時表示，這次實彈射擊演練取得圓滿成功，實彈火力試射首次穿越台灣本島，也「穿越愛國者導彈密集部署的空域，同時在美國宙斯盾系統的眼皮底下精準打擊目標」，其中愛國者三型飛彈北部部署三大陣地，包括雙北地區的萬里、新店、南港，日方與陸方的訊息間接證實，此4枚導彈於演習首日飛越大台北地區。

對此，國防部昨（4日）表示，由於彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統，均以落彈點的解算為關鍵。

國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中共發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為東部海域，對本島地面不構成危害，乃據以完成戰備應處，符合接戰規則，因此，未發放防空警報。

國防部也說，另考量中共飛彈射擊，以威懾我方為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。